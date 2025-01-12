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11友邦參與 日本空降部隊千葉縣演訓 助益實現印太願景

中央社／千葉12日專電
日本陸上自衛隊唯一的空降部隊12日在千葉縣習志野演習場舉行演訓，有11個友邦派員參與。日本防衛大臣中谷元表示，多國聯合訓練對於日本的戰略，也就是實現印度太平洋願景有很大的助益。（中央社）
日本陸上自衛隊唯一的空降部隊12日在千葉縣習志野演習場舉行演訓，有11個友邦派員參與。日本防衛大臣中谷元表示，多國聯合訓練對於日本的戰略，也就是實現印度太平洋願景有很大的助益。（中央社）

日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空挺團」今天在千葉縣習志野演習場舉行演訓，有11國友邦派員參與，創新高紀錄。日本防衛大臣中谷元表示，多國聯合訓練對於日本的戰略，也就是實現印度太平洋願景有很大的助益。

日本陸上自衛隊第一空降團（日本稱第一空挺團）成員每逢1月在習志野演習場進行新年首場空降訓練，今年有美國、英國、法國、德國等11國友邦參與，創新高紀錄，其中，義大利、波蘭、菲律賓、新加坡等4國部隊首度參加。日本自衛隊員約2000人、多國籍部隊約200人參加。

練習內容是想定日本離島遭他國不法占領。首先是日本第一空挺團員搭降落傘，有的情況是接受戰車的射擊掩護等降落，然後進行奪島作戰。中途也可看到自衛隊員施放偵察用無人機。

訓練結束後，中谷元召開記者會說明並接受媒體提問。他表示，「今天的空降訓練很有爆發力，是實戰的、充滿創造性的，內容精湛」。

他稱讚第一空挺團實力堅強，能力高超，也具有敏捷的因應能力，這都是因為平時就接受嚴格的訓練，今天的演訓堪稱平日練習的集大成。

被問及這次是史上最多友邦國一起參加第一空挺團空降演訓，具何種意義？

中谷指出，「日本2022年底通過新版安保戰略等3文件，其中記載日本要增強本身的國防能力，也要與多國之間進行合作，尤其是藉由與同志國（理念相近國）、同盟國的合作，以維護安全保障。今後日本還要增加與多國之間的合作」。

中谷被問及第一空挺團在島嶼防衛方面扮演什麼樣的角色？中谷指出，進行島嶼防衛就需事先從上空偵測，預想會遭到攻擊的地區。陸、海、空自衛隊要一體化，統合運用，機動性地部署部隊，首先就是要阻止對方登島。

中谷表示，「萬一島嶼被占領，就得確保航空優勢、海上優勢，然後展開對地攻擊，以制伏對方。而負責登島，將島嶼奪回的任務就由陸上部隊去完成登島第一步，最終目的就是要守護我國的領土」。

他進一步指出，「陸上自衛隊是我國防衛的最後的碉堡，其中空降部隊機動性地展開部署，第一空挺團所扮演的角色極為重要」。

中谷表示，「島嶼防衛的任務愈發重要之際，平時就要進行嚴格的訓練，並維持高強能力。日本與多國之間實施聯合演訓，對島嶼防衛相當重要。我近日將訪問沖繩縣以及西南群島等地區的情況，實際考察」。

第一空挺團的傘兵在接受嚴酷的訓練後，最後須通過最嚴酷的突擊兵（Ranger）的認證檢定。中谷曾擔任陸上自衛隊突擊兵教官。

今天中谷在視察空降演訓前，還體驗了想定傘兵空降的訓練。他在離地11公尺高的「跳出塔」出口高喊「自衛隊，加油、Ranger！」，在綁有安全繩索的情況下，他親自體驗空降的訓練。

這次是中谷第3次以防衛大臣身分視察第一空挺團的訓練。第一次是在2002年，第2次2016年。

日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空挺團」12日在千葉縣習志野演習場舉行演訓，日...
日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空挺團」12日在千葉縣習志野演習場舉行演訓，日本防衛大臣中谷元到場視察並稱讚這場訓練很有爆發力，第一空挺團精銳無比。（中央社）
日本防衛大臣中谷元12日到日本陸上自衛隊習志野駐屯地視察空降部隊「第一空挺團」演...
日本防衛大臣中谷元12日到日本陸上自衛隊習志野駐屯地視察空降部隊「第一空挺團」演訓。在視察前他先在離地11公尺高的「跳出塔」體驗傘兵空降訓練。（中央社）
日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空挺團」每年1月舉行演訓，12日在千葉縣舉辦演...
日本陸上自衛隊唯一的空降部隊「第一空挺團」每年1月舉行演訓，12日在千葉縣舉辦演訓時，搭載人工智慧（AI）功能的無人機也登場。（中央社）
日本陸上自衛隊唯一的空降部隊每年1月演訓，吸引許多民眾前往觀賞。12日在千葉縣舉...
日本陸上自衛隊唯一的空降部隊每年1月演訓，吸引許多民眾前往觀賞。12日在千葉縣舉辦演訓時，有美、英、法等11國參加。波蘭、義大利、菲律賓、新加坡首度參加。（中央社）

日本 義大利 新加坡

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