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北京不斷增強軍事自信心 共同社調查：半數日企正準備因應「台灣有事」

編譯林聰毅／綜合外電
根據共同社的最新調查，逾半數日本大企業表示，已做好準備或正在準備以因應中國可能入侵台灣。圖為台灣著名地標台北101大樓及其附近街景。（美聯社）
根據共同社的最新調查，逾半數日本大企業表示，已做好準備或正在準備以因應中國可能入侵台灣。圖為台灣著名地標台北101大樓及其附近街景。（美聯社）

最新調查顯示，逾半數日本大企業表示，在北京不斷增強其軍事自信心之際，他們已準備好、或正在準備因應中國可能侵台的「台灣有事」情境。

共同社在去年11月底至12月中旬對114家日企所做的訪調顯示，53%表示已備妥包括草擬手冊、規劃撤離和儲存庫存等具體措施，以應對台灣可能發生的突發事件。另有12%受訪者表示沒有應變計畫，但認為有考慮的必要。這項調查的結果強調，北京與台北的日益緊張關係是經營企業的高風險因素。

日本國際問題研究所（JIIA）的客座研究員津上俊哉稱讚這些公司所做的準備，但也擔心一些公司可能會決定「採取過度行動，例如撤出台灣」。

中國和台灣是日本重要的供應鏈，也是日本企業產品和服務的關鍵市場。這項調查指出，54%受訪公司說，台海兩岸的緊張加劇對其業務產生重大或中度影響。53%最關心海運和空運暫停，48%擔心半導體供應鏈不穩定。

在被問及解放軍入侵台灣的可能性時，22%回答有可能或非常有可能，只有3%覺得不可能，46%表示不確定。當被問到日本是否應加強外交努力以緩解兩岸緊張並阻止侵略時，35％表示贊成，7％認為日本已做得夠多了， 20％則說不知道。

日本 供應鏈 解放軍

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