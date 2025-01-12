丹麥總理私訊川普：可商增美駐軍格陵蘭 但拒售島

Axios報導，丹麥政府已透過私下管道向美國候任總統川普的團隊傳遞訊息，表示願就強化格陵蘭島安全或增加美國在該島軍事存在等問題進行討論。圖為丹麥總理佛瑞德里克森。(路透)

新聞網站「Axios」11日報導，丹麥政府已透過私下管道向美國候任總統川普 的團隊傳遞訊息，表示願就強化格陵蘭 島安全或提高美國在當地軍事部署等問題進行討論，但拒絕將格陵蘭島出售給美國。

報導引述匿名消息人士的話說，丹麥政府希望避免與即將就職的川普政府發生公開衝突，尋求川普團隊釐清，要求川普團隊澄清川普近日一系列涉及格陵蘭島言論的準確含義。除出售格陵蘭島外，丹麥政府已準備好就美國在格陵蘭島的其他一切訴求與川普團隊進行討論。川普政權交接團隊並未回應這份報導。

據報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）10日在哥本哈根與格陵蘭島自治政府總理艾格德（Mute Egede）討論格陵蘭島問題。佛瑞德里克森在隨後召開的記者會上表示，自己提出要同川普會面。佛瑞德里克森說，她的辦公室已聯絡川普方面，願意與川普對話，她說，不相信川普會尋求動武強取格陵蘭。艾格德在10日會後記者會上也說，盼與川普討論，探討雙方共同利益。

艾格德也表示願與川普會面，並強調「格陵蘭島是格陵蘭人的，我們既不想當丹麥人，也不想當美國人，我們想當格陵蘭人」。

金融時報報導，艾格德在與佛瑞德里克森舉行的聯合記者會上說，維持現狀已經不是一種選擇，必須找到一條新的道路。他聲稱，這個擁有5.7萬人口、幅員遼闊、在地緣政治上至關重要的島嶼，希望從丹麥獨立出來。

佛瑞德里克森補充說，格陵蘭島獨立的願望可以理解，但也希望保持丹麥王國的統一，包括丹麥、格陵蘭島和法羅群島的自治領土，相信大家團結起來，會變得更強大。

2024年11月美國總統選舉以來，勝選的川普多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。川普日前表示，出於對美國「經濟安全需要」考慮，他不會排除通過「軍事或經濟脅迫」手段奪取格陵蘭島控制權的可能性。

許多格陵蘭人表示，對川普言論感到震驚和困惑，他們支持格陵蘭島更大程度的自治甚至獨立，但不支持由美國接管。

格陵蘭前總理克雷斯特（Kuupik V. Kleist）表示，川普想接管格陵蘭的願望很荒謬，你不能去買下一個國家或民族，這讓他想起了俄羅斯總統普亭 。