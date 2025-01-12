濟州航空失事前4分鐘 黑盒子離奇停錄

2024年12月29日失事的濟州航空客機座艙語音紀錄器，大約在爆炸起火前4分鐘停止記錄；圖為失事班機殘骸。（歐新社）

南韓 濟州航空一架波音 737-800客機去年12月29日墜毀南韓務安國際機場，導致179死。路透11日引述南韓交通部報導，該機飛航資料紀錄器、座艙語音紀錄器兩個「黑盒子」，大約在該機撞上機場水泥結構爆炸起火前4分鐘停止記錄。

負責該空難調查的權責單位計畫分析兩個黑盒子停止記錄的原因。南韓官方聲明，該機座艙語音紀錄器原先在南韓進行分析，後發現資料遺失，送往美國國家運輸安全委員會的研究室。受損的飛航資料紀錄器則在與美國安全監管單位合作下，送往美國分析。

該架航班編號7C2216失事飛機從泰國 曼谷起飛，在務安國際機場機腹著陸並脫離跑道，最後撞上機場圍牆爆炸，全機僅兩名坐在該機尾部的機組員生還。該機撞牆前約4分鐘，機師曾告知塔台遭遇鳥擊，並宣告緊急狀況。

路透指出，該機發出Mayday緊急訊號前2分鐘，塔台曾對鳥擊示警。機師在宣告緊急狀況下，曾放棄著陸並開始重飛；但該機未進行完整重飛，反而從反方向接近機場跑道，最後在起落架未放下時強行著陸。

南韓交通部前事故調查員沈在東（Sim Jai-dong）說，發現喪失關鍵最後幾分鐘資料令人驚訝，暗示當時包括備用電源在內的所有電力可能已中斷，此情況很罕見。

南韓當局說，其他可用資料都會在事故調查中運用，將確保調查透明且與遇難者家屬分享資訊。部分遺屬說，南韓交通部不應領導調查，而須納入幾名獨立專家，包括遺屬推薦的人選。事件調查也聚焦該機撞上的牆，包括為何使用如此堅硬材料、為何位置如此接近跑道盡頭等。