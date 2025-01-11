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就要拯救他…支持與反對尹錫悅民眾互較勁 數千人首爾示威互別苗頭

中央社／首爾11日綜合外電報導
抗議者11日在首爾舉行集會，要求逮捕被彈劾的南韓總統尹錫悅。（美聯社）
抗議者11日在首爾舉行集會，要求逮捕被彈劾的南韓總統尹錫悅。（美聯社）

南韓首都首爾街頭今天有數以千計支持或反對總統尹錫悅的民眾開始聚集，準備展開各自示威較勁。尹錫悅因短暫實施戒嚴遭到彈劾且被停職，南韓公調處人員安排再度嘗試將他逮捕。

法新社報導，尹錫悅在2024年12月3日實施短命戒嚴後，南韓陷入幾十年來最嚴重的政治危機。南韓高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）本月3日派員前往他的官邸執行逮捕令，但與總統警衛處人員對峙多時後無功而返。南韓法院7日已重新簽發逮捕令。

反對和支持尹錫悅的抗議民眾都排定今天頂著零度以下低溫在首爾市中心主要道路沿線集會，各自要求將他逮捕或宣告他的彈劾無效。

25歲的反尹學生金敏志（Kim Min-ji，譯音）表示：「儘管我們做了努力，他（尹錫悅）仍然繼續逃避責任。警方和公調處確實沒能果斷行動。」

「我們必須加強聲量，直到他被免職為止。」

71歲的挺尹民眾徐耀韓（Su Yo-hahn，譯音）則說，尹錫悅頒布戒嚴令有「正當理由」。他當時宣稱是為了剷除反對國家的勢力。

徐耀韓表示：「他（尹錫悅）是人民選出來的，代表我們的國家。要拯救我們國家就要拯救尹錫悅。」

挺尹民眾定於今天下午1時在首爾市中心舉行1場大型示威活動，一些支持者今天一早已先在尹錫悅官邸外聚集。另有2場反尹示威分別定於下午2時30分和4時登場。

尹錫悅 南韓 戒嚴

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