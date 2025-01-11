越南貨輪在鄰近星馬海域沉沒 18名船員全數獲救

越南籍貨輪Dolphin 18的檔案照片。 （取材自臉書）

新加坡 海事及港務管理局（MPA）今（11）日說，越南 貨輪Dolphin 18在鄰近新加坡、馬來西亞的海域沉沒，船上18位船員已全數被正好在附近的貨櫃輪Nicolai Maersk趕往救起。事故發生在越南南部城市頭頓（Vung Tau）西南外海274海里處，屬星國海事搜救區域，MPA提醒行經沈船區域的船隻注意航行安全。

事故發生原因目前還不清楚。根據MPA發出的新聞稿，今天早上七時左右，註冊地為香港 Nicolai Maersk向MPA旗下的救援協調中心MRCC通報，表示收到越南籍Dolphin 18求救，就要趕去救援。Nicolai Maersk也正是首艘到達事故現場的船隻，18位船員那時已經以救生艇撤離Dolphin 18，Nicolai Maersk將他們全數救起。

MPA表示，MRCC接到通報後，隨即協調搜救行動，並立即向區域內船隻發布航行廣播，警報這起沈船事故，同時通知越南對口機關。獲救Dolphin 18船員目前都健康，他們將在Nicolai Maersk停靠馬來西亞的丹絨柏勒巴斯港（Tanjung Pelepas）後下船。