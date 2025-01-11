北韓新年郵票發行公告除了中英文 罕見添加俄文

北韓士兵們參加2023年7月27日在平壤舉行的韓戰停戰70周年紀念閱兵。（路透）

北韓 郵票社10日在官網公開將於20日發行的郵票的圖案及介紹，介紹文字除了中英文，還添加俄文。這是北韓在新年郵票發行公告中首次加注俄文，凸顯與俄羅斯 的親密關係。北韓2015年介紹「朝俄友好年」紀念郵票時也未使用過俄文，該做法非常罕見。

據美國自由亞洲電台（RFA）報導，南韓統一部方面稱，雖無法對每年的郵票發行公告進行確認，但截至去年底，北韓在介紹新郵票時僅使用英文、中文兩種外文，從今年1月1日起加上了俄文。據分析，在北韓和俄羅斯簽署《全面戰略伙伴關係條約》推動全面合作的背景下，北韓欲借此展現出與俄羅斯的緊密關係。

據悉，北韓上月分別以「朝俄友好」和「朝中友好」為主題發行了兩套郵票冊，前者的庫存號碼為「Ba79」，後者則為「Ba80」。有觀點認為，兩套郵票冊的編號透露北韓認為朝俄關係比朝中關係更加重要。

另據英國泰晤士報報導，北韓軍隊日前與俄軍一起闖進庫斯克州的馬赫諾夫卡（Makhnovka）村，威脅要將一些進一步向北緩慢推進的烏軍截斷，也讓烏克蘭 與北韓雙方的軍人爆發直接對抗。

在烏軍與北韓軍隊首次近距離交戰的報告中，呼號「豹子」（Leopard）的中校指出，「北韓人有一套『絞肉機』戰略。在烏克蘭人使用掃雷車的地方，他們只用人力，就排成一列步行，彼此相距3到4公尺，如果一個人被炸飛，那醫護兵走在後面收拾遺體，人群繼續前進，這就是他們如何穿越雷區的」。

「豹子」表示，「北韓人只使用小型武器、機槍與榴彈發射器，最多就是迫擊砲，這就是他們的技術範圍。他們還沒使用無人機，只有俄羅斯人在用。但我猜他們正開始學，戰爭拖延越久，他們就更有可能進行創新」