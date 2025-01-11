諾貝爾和平獎得主馬拉拉 返巴基斯坦想完成1心願

提倡女童受教權的史上最年輕諾貝爾獎得主馬拉拉將返回祖國巴基斯坦出席女童教育高峰會。圖為她去年在美國出席描述神學士迫害下的阿富汗婦女的紀錄片《麵包與玫瑰》首映會。（美聯社）

2014年諾貝爾 和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）本周末將出席祖國巴基斯坦舉辦的一場倡導女童受教權峰會，2012年她還是學生時，差點被巴國境內武裝分子殺害。

中央社引述法新社報導，馬拉拉在2012年10月遭巴基斯坦的武裝組織神學士 槍擊而身受重傷，並被送到英國治療，自此之後她回到巴基斯坦的次數屈指可數；神學士不滿她倡導女性受教權的相關言行。

據媒體報導，馬拉拉現年27歲，從小在擔任校長的父親的薰陶下積極爭取女性受教權，激怒保守人士甚至遭到死亡威脅；2012年，15歲的馬拉拉上學途中被巴基斯坦神學士開槍謀殺，頭部中彈，經手術後保住一命，之後轉往歐洲醫療與持續求學，最後從英國牛津大學畢業，期間僅返回巴基斯坦數次。

馬拉拉在社群媒體X平台貼文表示，她很高興能與全球穆斯林領袖一起參加這場針對女童教育的重要會議，她將在12日論及保護所有女童的上學權，以及說明為何必須追究神學士對阿富汗 婦女與女童所犯下的罪行。

貼文還寫道：「我將於周日談論保護所有女孩上學的權利，以及為何領導人必須咎責塔利班對阿富汗婦女和女孩犯下的罪行。」

為期兩天的峰會將於1月11日及12日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行，會議著重穆斯林群體的女童教育問題。馬拉拉創設的非營利組織的「馬拉拉基金會」（Malala Fun）發言人證實，馬拉拉將親自出席與會。