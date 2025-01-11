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川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

編譯中心／綜合10日電
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

美國總統當選人川普表示取得格陵蘭島對美國安全至關重要後，甚至不排除武力「入侵格陵蘭」。對此，丹麥戰略智庫專家表示，這可能會是「世界最短的戰爭」（the shortest war in the world），因丹麥兵力只有1萬7000人，且大多數的重裝備都已送給烏克蘭了。格陵蘭的宗主國丹麥也承認，長期以來忽視占地廣闊且具戰略意義的格陵蘭島防禦工作。

美媒Politico報導，格陵蘭因其豐富的礦產與石油儲量及戰略地位，一直是川普的「目標」，他還表示想要併吞加拿大和巴拿馬運河。美國擁有全球最大的國防預算，去年軍費達逾9000億美元，現役軍人130萬名，其中一部分駐紮在格陵蘭。相較之下，丹麥的國防預算僅為99億美元，軍人數量僅1.7萬。

丹麥國際研究所高級研究員蓋德（Ulrik Pram Gad）表示，如果川普真的使用武力併吞格陵蘭，丹麥幾乎毫無抵抗能力，直言：「這將是世界最短的戰爭，格陵蘭完全沒有防禦能力，美國會迅速接管。」美國1951年與丹麥簽署協議，承諾保護格陵蘭免受攻擊。如今美國卻成為格陵蘭潛在威脅。

不過若美國發動戰爭，丹麥或許能訴諸法律尋求國際支援。哥本哈根可以尋求歐盟，研究歐盟是否有義務保衛格陵蘭，以及丹麥是否能援引北約共同防禦條款反擊「北約最大成員國」的攻擊；還有美國是否必須履行1951年條約中的義務。

蓋德指出，丹麥海巡署雖然偶爾會巡邏格陵蘭東南部，但相關武器系統的軟體甚至都還沒安專。他對川普的意圖感到困惑：「這是炫耀武力？還是盟友間的威脅外交？我們不得而知，但這可能會成為未來四年的外交模式。」

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）告訴媒體：「我們多年來忽視有助監督國安的船艦與飛機必要投資，而這正是我們現在致力解決的問題。 」

路透報導，川普本周表示，美國對格陵蘭島的控制是「絕對必要」，並且不排除採取軍事或經濟行動來實現此一目標，例如對丹麥加徵關稅等措施。

美國駐哥本哈根大使館稍早表示，美國沒有計畫增加在格陵蘭的軍事存在。而丹麥總理佛瑞德里克森已要求與川普會面，但不認為會在川普就職典禮前見到面。

由於從歐洲到北美的最短路線要經過格陵蘭島，因此這座島嶼對美國軍方及其彈道飛彈預警系統至關重要。

格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederik...
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會。（歐新社）
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丹麥護衛艦「阿布薩隆號」和「尼爾斯·尤爾號」與芬蘭會面，參加大型海軍演習「寒風24」，特戰人員進行演訓。（取材自丹麥國防軍）

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