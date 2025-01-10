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英麥當勞性騷霸凌頻傳 17歲少女被迫「陪睡換排班」

編譯徐榆涵／即時報導
英國有700多名年輕勞工向英國麥當勞提出性騷、種族歧視和霸凌指控。(路透)
英國有700多名年輕勞工向英國麥當勞提出性騷、種族歧視和霸凌指控。(路透)

英國麥當勞（McDonald's UK）發生爭議，有700名年輕員工準備提出性騷擾種族歧視和霸凌指控，甚至有未成年員工表示，店經理還曾威脅，如果想要多排班，就必須和他上床。

BBC報導，英國律師事務所Leigh Day於7日表示，有700名現職、離職的年輕麥當勞員工，準備對麥當勞提出性騷擾、種族歧視和霸凌指控，而這些指控涉及超過450家分店。

現年18歲、化名克萊兒（Clair）的女員工表示，自己17歲到麥當勞打工，30多歲店經理曾威脅，如果想要多排班，就必須和他上床，她氣憤向其他人檢舉此事時，還被告知要她閉上嘴，最終她只能被迫離職。

另一名20歲的女員工稱，她去年8月在英格蘭東部一間分店工作時，有一名男性經理不斷傳裸照騷擾，讓她不得不辭職。還有一名16歲的員工說，她上班時常常被辱罵。

有一名19歲的員工向說，他的一些同事害怕上班，因為經理會對員工「動手動腳」。還有一名女員工表示，她曾投訴遭經理不當觸碰並受到顧客性騷擾，但卻被上司告知「忍著點」，最終她也於去年底離職。

麥當勞英國分公司執行長麥克羅（Alistair Macrow）表示，針對員工的新一波指控，他感到厭惡且無法接受，並強調，英國麥當勞過去一年已因性騷擾指控解雇超過29名員工。

麥克羅表示，英國麥當勞擁有超過12萬名員工，過去12個月內，公司收到75起性騷擾指控，其中47起指控經調查屬實，並採取紀律處分，強調公司將提供新的申訴管道，讓員工可以反映遭受不當對待。

性騷擾 麥當勞 種族歧視

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