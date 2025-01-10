去年全球氣溫升幅 首度高於巴黎氣候協定設定的1.5℃目標

兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻。（美聯社）

在加州 消防當局正苦於控制住森林大火火勢之際，全球氣候暖化 又出現新警訊：兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻，成為各國未能達成巴黎氣候協定目標的最強力證據。

歐盟的哥白尼氣候變遷服務（C3S）10日公布，估算去年全球平均氣溫平均比工業化時代前的平均值提高攝氏1.6度，英國氣象機構Met Office則表示，氣溫升幅為攝氏1.53度。10日預料還有其他三家機構都將發布報告。

這是首度全球氣溫全年平均升幅超過2015年巴黎氣候協定的目標。Met Office科學家莫里斯表示，能夠達成巴黎氣候協定的所剩時間已「非常少」。C3S主管布諾坦普甚至說，「老實說，我已經快用光摨來解釋我們面臨暖化程度的比喻了」。

英國雷丁大學氣候研究人員麥奎爾說，氣溫升幅達到攝氏1.5度，「就像看著毀滅式連鎖反應的第一張骨牌倒下」，「我們正在玩火，氣溫每上升零點幾度，就會帶來更強烈的風暴、更長的乾旱以及更致命的熱浪」。

Met Office預期，2025年將是史上第三熱，僅次於2024、2023年。事實上，從2015-2024年是史上最溫暖的十年，而最熱的24年裡，有23年都出現在2000年之後。

不過，近來全球氣溫加速攀升，讓科學家苦於找到原因，某件事物正帶動氣溫加速上升，但各界對緣由仍無共識。去年氣溫升高，部分原因可能是前五個月剛好遇到聖嬰 現象（El Niño），但部分科學家也懷疑溫室氣體加上聖嬰現象，是否足以解釋近來的溫度升幅。