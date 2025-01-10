我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普回鍋 BlackRock退出氣候變遷組織、對ESG的態度大轉變

中國42歲超級富豪 布魯可IPO、創辦人身價暴漲17億美元

去年全球氣溫升幅 首度高於巴黎氣候協定設定的1.5℃目標

編譯簡國帆／綜合外電
兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻。（美聯社）
兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻。（美聯社）

加州消防當局正苦於控制住森林大火火勢之際，全球氣候暖化又出現新警訊：兩大主要氣候科學機構都指出，去年的全球氣溫平均升幅首度突破巴黎氣候設定的攝氏1.5度門檻，成為各國未能達成巴黎氣候協定目標的最強力證據。

歐盟的哥白尼氣候變遷服務（C3S）10日公布，估算去年全球平均氣溫平均比工業化時代前的平均值提高攝氏1.6度，英國氣象機構Met Office則表示，氣溫升幅為攝氏1.53度。10日預料還有其他三家機構都將發布報告。

這是首度全球氣溫全年平均升幅超過2015年巴黎氣候協定的目標。Met Office科學家莫里斯表示，能夠達成巴黎氣候協定的所剩時間已「非常少」。C3S主管布諾坦普甚至說，「老實說，我已經快用光摨來解釋我們面臨暖化程度的比喻了」。

英國雷丁大學氣候研究人員麥奎爾說，氣溫升幅達到攝氏1.5度，「就像看著毀滅式連鎖反應的第一張骨牌倒下」，「我們正在玩火，氣溫每上升零點幾度，就會帶來更強烈的風暴、更長的乾旱以及更致命的熱浪」。

Met Office預期，2025年將是史上第三熱，僅次於2024、2023年。事實上，從2015-2024年是史上最溫暖的十年，而最熱的24年裡，有23年都出現在2000年之後。

不過，近來全球氣溫加速攀升，讓科學家苦於找到原因，某件事物正帶動氣溫加速上升，但各界對緣由仍無共識。去年氣溫升高，部分原因可能是前五個月剛好遇到聖嬰現象（El Niño），但部分科學家也懷疑溫室氣體加上聖嬰現象，是否足以解釋近來的溫度升幅。

聖嬰 暖化 加州

上一則

南韓總統警護處長妨礙逮捕尹錫悅遭調查 代總統崔相穆受理辭呈

延伸閱讀

自然災害保險損失 去年1400億7年新高 今年恐再創紀錄

自然災害保險損失 去年1400億7年新高 今年恐再創紀錄
洛杉磯林火經損估超過1.3億元 恐推升房價與租金

洛杉磯林火經損估超過1.3億元 恐推升房價與租金
MLB／巨砲索沙陷禁藥風波 終於向小熊認錯解心結

MLB／巨砲索沙陷禁藥風波 終於向小熊認錯解心結
力拚馬斯克星鏈 歐盟啟動IRIS²太空衛星網路12年計畫

力拚馬斯克星鏈 歐盟啟動IRIS²太空衛星網路12年計畫

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬