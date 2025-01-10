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因應川普2.0 馬克宏訪英相施凱爾 談烏戰、中東議題

編譯中心／綜合9日電
英國首相施凱爾（右）9日歡迎來訪的法國總統馬克宏。（歐新社）
英國首相施凱爾（右）9日歡迎來訪的法國總統馬克宏。（歐新社）

歐洲大國正在為美國準總統川普(Donald Trump)2.0做準備。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)9日抵達英國訪問，他將和英國首相施凱爾(Keir Starmer)討論烏克蘭與中東議題。美國學者表示，川普2.0外交著重拉丁美洲，並應對移民、毒品與中國。

央廣網引述法新社報導，施凱爾在他位於倫敦西北方的契克斯(Chequers)鄉間宅邸，歡迎這位法國國家元首的到來。

施凱爾表示，他們將針對「一系列共同關切的議題進行真正重要的討論，包括烏克蘭、中東與歐洲的情勢」。

馬克宏說，雙方在烏克蘭與中東衝突等許多迫切議題方面，有「許多意見趨於一致」。他並表示，契克斯的會談也是討論兩國關係的一個契機。

施凱爾則指出，這次的會談是「我們能夠共同良好合作的證據」。

施凱爾的辦公室表示，兩位領袖也將討論人工智慧(AI)和非法移民的議題。

歐洲大國正在為川普即將在20日重返白宮做準備，川普已表示，將會結束這場烏克蘭衝突。烏克蘭及其盟友擔心，解決衝突的方案可能會有利於俄羅斯。

央廣網報導，美國學者伯格(Ryan C. Berg)8日分析，拉丁美洲將是川普2.0關注的焦點，拉美的發展與川普遏止移民、遏止毒品流入美國、反制中國在該區域逐漸擴張的影響力息息相關。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)美洲計畫主任伯格8日在外交政策(Foreign Policy)撰文指出，川普已經提名多名駐拉美國家的大使，這是個重要訊號。這些國家中，很多已多年沒有駐美大使。這麼多關鍵外交職位由拉美專家主導，這是前所未見的。

川普 施凱爾 烏克蘭

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