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在日留學生被詐騙集團盯上 中國大使館披露4大常見手法

記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐日本大使館提醒在日大陸公民，特別是在日留學生群體，注意防範電信詐騙。圖為小紅書上有多位大陸在日留學生分享被詐騙的經驗。（取材自小紅書）
大陸駐日本大使館提醒在日大陸公民，特別是在日留學生群體，注意防範電信詐騙。圖為小紅書上有多位大陸在日留學生分享被詐騙的經驗。（取材自小紅書）

中國近日發生男藝人被捲入詐騙的事件，在日本中國留學生近期也頻頻成為詐騙集團下手的對象，中國駐日本大使館提醒在日中國公民，特別是在日留學生群體，注意防範電信詐騙，並強調中國公檢法機關絕對不會通過電話、微信等其他形式辦案，絕對不會通過境外社群媒體平台進行視訊審訊。

中國駐日本大使館9日在微信公眾號上發文表示，近期針對海外留學生群體的電信詐騙案件頻發，詐騙分子偽裝成校友聲稱可「低價換匯」，或是假扮學校工作人員騙取「學雜費」，還冒充公檢法誘使當事人支付所謂「保釋金」，甚至脅迫留學生自編自演「虛擬綁架」欺騙其父母匯款。

文章提醒，中日兩國政府部門都不會通過電話以任何理由索要個人資訊。如接到陌生電話，可不主動應答，若來電播放錄音則立即掛斷，要做到「遇事不慌」、「堅決不信」、「要錢不給」，切實保護好個人姓名、住址、家庭情況、銀行帳戶等關鍵資訊。

文章強調，中國的公檢法機關絕對不會通過電話、微信等其他形式辦案，絕對不會通過境外社群媒體平台進行視訊審訊，也絕對不會提供「安全帳戶」讓當事人遠程轉帳匯款。任何要求匯款的電話都應視為可疑詐騙，應及時向家人、警方確認訊息真偽，切勿輕易轉帳匯款。如不幸上當受騙，應第一時間向日本當地警方報案、向中國戶籍所在地公安機關報案，盡快聯繫銀行要求採取止付、凍結等相應措施。

小紅書上有多位中國在日留學生分享被詐騙的經驗。一位網友接到電話表示其護照資訊被用來買機票瘋狂刷票退訂，恐失去航空信用，詐騙集團並將電話轉播到假的上海公安局，對方隨後要求當事人下載skype進行視訊，並一步步引導至騙取錢財的環節；另一位網友分享，一開始被告知網購包裹中有毒品，接著詐騙集團冒充上海警察致電表示當事人被捲入跨境洗錢的刑事案件，要對其進行線上視訊審訊，警號、電話號碼都和官網一模一樣。

中國留學生 日本 微信

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