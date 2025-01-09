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「梵蒂岡史上首位女性部長」 教宗任命領導重要部門

編譯中心╱綜合8日電
教宗方濟各(左)6日任命義大利修女布朗畢拉(右)為聖座奉獻生活及使徒團體部部長。（美聯社）
教宗方濟各(左)6日任命義大利修女布朗畢拉(右)為聖座奉獻生活及使徒團體部部長。（美聯社）

教宗方濟各（Pope Francis）近日任命義大利修女布朗畢拉（Sister Simona Brambilla）為聖座奉獻生活及使徒團體部部長，成為首位領導梵蒂岡重要機構的女性。

美聯社報導，此次任命展現了教宗方濟各在推動女性擔任教會領導角色方面邁出重要一步。儘管此前已有女性擔任梵蒂岡部分部門的副手，但從未有女性被任命為教廷中央機構的部門首長。

修女布朗畢拉的任命具歷史意義，梵蒂岡媒體以「修女布朗畢拉是梵蒂岡歷史上首位女性部長」作為標題報導此事。

聖座奉獻生活及使徒團體部是梵蒂岡最重要的機構之一，負責所有宗教團體事務，包括耶穌會、方濟各會、仁愛修女會以及較小的新興宗教團體。

這次任命意味著，一位女性如今肩負起管理全球60萬名天主教修女及12.9萬名天主教神父的工作。

波士頓學院（Boston College）神學及宗教教育系教授葛魯姆（Thomas Groome）表示：「這（職務）應由一名女性來擔任，早該如此，但感謝天主。」他長期呼籲應由女性擔任神父職務。他還說：「這雖是一小步，但象徵性意義重大，顯示出開放性和新的視野或可能性。」

梵蒂岡 方濟各 教宗

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