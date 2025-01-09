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2025全球最強護照 新加坡再奪冠 日本第2 美國排名是…

編譯中心╱綜合8日電
新加坡護照獲選為2025全球最強護照；圖為新加坡街景。（路透）
新加坡護照獲選為2025全球最強護照；圖為新加坡街景。（路透）

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）8日公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續兩年榮登榜首；美國排名第九，可免簽證通行186個旅遊目的地；台灣則排在33名，可免簽證通行141個旅遊目的地。

總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley Passport Index）利用國際航空運輸協會（IATA）獨家資料，追蹤全球227個國家和地區的全球自由度。

根據2025年最新排名，新加坡連兩年居冠，持星國護照者可免簽前往195個國家。

日本則名列第二，持日本護照可以免簽前往193個目的地。日本自中國疫情封控以來，首次再度取得鄰國中國的免簽待遇，因此登上第二名寶座。

法國、德國、義大利和西班牙等歐盟國家，以及芬蘭與南韓等國並列第三，這些國家的公民可暢行無阻前往192個目的地。

奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、瑞典和挪威則並列第四。比利時、紐西蘭、葡萄牙、瑞士和英國在恒理護照指數中排名第五；澳洲排名第六。

加拿大排名第七，與波蘭和地中海島國馬爾他，同有188個國家和地區免簽入境；加拿大排名與去年相同，2015年排名第四名。

阿拉伯聯合大公國和立陶宛、拉脫維亞和斯洛維尼亞則名列第10。

香港則排在第18名，有171個國家和地區目的地免簽，比去年微升一位，2015年時排名相同。台灣則排在第33名，可免簽證通行141個旅遊目的地，比去年升2位，2015年排名第30名。此外，中國排名第60，有85個國家和地區目的地可免簽入境，比去年跌2位，2015年排名第94名。

在這次排名中敬陪末座的是伊拉克、敘利亞和阿富汗，這些國家分別只能免簽通行31、27及26個目的地。

英國恒理環球顧問事務所有限公司公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續兩年榮登榜...
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布2025「恒理護照指數」，新加坡連續兩年榮登榜首，美國排名第九。(美聯社)

護照 簽證 日本

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