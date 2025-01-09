馬克宏埋怨「派兵10年忘記說謝謝」 惹惱非洲國家

法國總統馬克宏。（歐新社）

法國總統馬克宏 埋怨，法國長達10年派兵協助非洲打擊伊斯蘭叛亂勢力，非洲國家卻「忘記說謝謝」；此言7日遭到法國在西非剩餘盟邦以及國內新殖民主義左派的指責。

中央社引述法新社報導，2020年馬利發生軍事政變、2021年第二次政變，2022年布吉納法索和2023年尼日發生軍事政變之後，法國在曾經殖民的西非法語國家沙赫爾（Sahel）地區處於不利地位 。

隨著俄羅斯在這3國的影響力不斷增強，巴黎與塞內加爾以及查德的關係升溫，但現在這兩國都說法國軍隊應該離開。

2013年，總統歐蘭德（Francois Hollande）領導下的法國開始在馬利和沙赫爾地區展開軍事行動，打擊伊斯蘭叛亂分子。

馬克宏日前對法國大使的演說中表示：「我想他們忘記說『謝謝』了，沒關係，以後會說的。」

他談到法國軍事部署時表示，「我們做了正確的事」，如果沒有干預，沙赫爾地區今天「沒有一個國家」會擁有「主權」。

「我們離開是因為發生了政變，因為我們是應主權國家要求去那裡的，而這些主權國家也要求法國前來。法國在那裡沒有立足之地了，因為我們不是叛變者的助手。」

查德總統德比（Mahamat Idriss Deby Itno）指責馬克宏「處於錯誤的時代」，並表示他想對「近乎蔑視非洲和非洲人」的言論「表達我的憤怒」。

去年11月底，查德終止與法國簽訂的國防和安全協議，表示這些協議「已經過時」。

約有1000名駐紮查德的法國軍事人員正在撤離。

查德代理外交部長庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）稍早表示，這些言論表現出「對非洲和非洲人的輕蔑態度」，法國領導人「必須學會尊重非洲人」。

不具名法國外交界人士則說，馬克宏的言論是遭到「斷章取義」，馬克宏指的是發生政變的國家，特別是馬利，而不是查德或塞內加爾。

此外，法國8日就美國總統當選人川普威脅歐洲聯盟「主權邊界」一事提出警告；川普拒絕排除採取軍事行動，取得歐盟 成員國丹麥所屬自治區格陵蘭 的控制權。

中央社引述法新社報導，法國外交部長巴霍告訴法國國際廣播電台（France Inter）：「歐洲不可能讓世界上其他國家，不管他們是誰…攻擊它的主權邊界」「我們是一個強大的洲，我們必須進一步自我鞏固。」