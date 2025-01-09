韓高規格維安 傳尹錫悅「過得挺好」與6狗5貓安然度日

南韓第一夫人金建希的碩士論文，被淑明女子大學教育研究院校方初判「存在抄襲」。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅 正面臨彈劾 案和內亂罪調查，高級公職人員犯罪調查處（公調處）預計於近期進行第二次逮捕，針對外傳尹錫悅為躲避拘提，已離開總統府官邸前往第三處，青瓦台8日出面闢謠，稱總統仍在官邸內，另有知情者透露，尹錫悅過去一個月來一直都隱居在總統官邸內，且「過得挺好的」。

南韓媒體報導，最大在野黨共同民主黨議員安圭伯8日接受KBS電台採訪時表示，有收到消息指「尹錫悅已經逃離官邸，前往第三個藏身處」。警方也表示持續追蹤尹錫悅下落。

對此韓聯社報導，青瓦台官員回應，聽說總統目前就住在官邸，但未提供更多細節。

路透報導，自從尹錫悅被彈劾以來，有關他和第一夫人金建希的現況資訊鮮為人知。報導指出，尹錫悅夫婦和其所飼養的六隻狗和五隻貓仍低調住在官邸裡，並採取極高度維安設施維護隱私，生活幾乎與外界隔絕。

公調處曾試圖執行逮捕令，但受到數百名維安人員攔阻。總統警衛處隨後還用鐵絲網和大型車輛封鎖周圍道路，官邸如同聳立在首爾市區的「堡壘」。

尹錫悅好友、律師石東炫向路透表示，尹錫悅「可說是被限制居住在官邸內」；另一名知情者則說，尹錫悅在官邸內除了會與律師會面外，還接見少數賓客，「過得滿好的」。被彈劾後至今，尹錫悅已在官邸內度過64歲生日和聖誕節，還收到來自支持者的花束和超過2000封信件。

南韓有YouTuber上周拍到金建希在官邸內牽著一隻白色寵物犬溜狗，總統府因此對該名YouTuber和三間播放畫面的電視台提出告訴，指控他們違反規定，在高度敏感的軍事要地拍攝影片。

尹錫悅的官邸位於龍山區漢南洞，當地是首爾知名高級住宅區，成交價格一度位居全國之冠，眾多商界、政壇、演藝名人都選擇定居此處。他上任時以風水為由，捨棄傳統的青瓦台改定漢南洞為官邸，還對建築本身進行大規模翻修，占地近1.5萬平方公尺，設有多個宴會廳和花園，路透將其形容為「韓版比佛利山莊」。

另據香港媒體報導，南韓淑明女子大學7日表示，經該校的研究倫理真實性委員會初步判斷，第一夫人金建希的碩士學位論文存在抄襲，金建希如有異議可在月底前提出。

2021年底，金建希被指1999年申請碩士學位時，向淑明女子大學教育研究院遞交的一篇論文涉嫌抄襲，淑明女子大學2022年成立委員會預備調查，同年12月正式啟動調查。淑明女子大學近日表示，該校上月底分別用郵遞和電郵方式把存在抄襲的判斷結果通知金建希，但郵件因無人接收而被退回。