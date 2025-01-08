我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

阻擋西方文化 金正恩禁北韓人吃熱狗 離婚送勞改

編譯中心／綜合7日電
北韓領導人金正恩頒布新禁令，禁止國內居民食用熱狗，以及對離婚夫婦處以勞改懲罰。（朝中社）
北韓領導人金正恩頒布新禁令，禁止國內居民食用熱狗，以及對離婚夫婦處以勞改懲罰。（朝中社）

北韓領導人金正恩自2011年掌權以來，不斷頒布各類奇特禁令，近期再度推出一系列針對「西方文化」的嚴厲措施，包括禁止人民食用或販賣熱狗、對離婚夫婦處以勞改懲罰，引發外界譁然。

綜合外媒報導，金正恩表示，熱狗是「資本主義文化的象徵」，更是西方國家的速食代表，凡是販賣或在家中製作這類食品者，將被視為叛國行為；一旦被發現，將面臨流放至勞改營的處罰。

禁令同時涵蓋了韓美混合料理「部隊鍋」，該料理以辣椒醬、泡菜、美國罐頭肉與香腸為主料，最早源於韓戰時期，南韓居民利用駐韓美軍剩餘食材創造出的經濟實惠料理。自2017年傳入北韓後，該料理因其味美與經濟實惠受到民眾歡迎。

如今，北韓當局現已全面禁止部隊鍋，已嚴令市場管理人員取締相關銷售活動。一位居住在兩江道的市場小販透露，「市場上已經無法再見到部隊鍋的攤販，警方和市場管理處明確表示，任何人販售此類食物都將面臨嚴厲懲罰。」

對於離婚夫婦處罰更嚴厲，根據新規定，離婚被視為「反社會主義行為」，離婚的雙方都將被判處一到六個月的勞改刑。此前，只有提出離婚的一方才會被懲罰，但從本月開始，離婚雙方都將被送至勞改營，接受「再教育」。

一名曾因離婚被判三個月勞改的女子表示，「在勞改營裡的女性人數遠多於男性，而且女性的刑期通常更長。」

金正恩禁令無奇不有，從禁止聖誕節慶祝到限制外來文化影響。不過，隨著金正恩健康狀況的謠言四起，外界對北韓的未來繼承人選充滿好奇。日前，金正恩攜其12歲愛女金主愛共同出席新年煙火活動，再次引發外界猜測，金主愛或許將成為下一任領導人。

此外，北韓官媒7日報導，平壤6日成功試射新型極音速中程彈道飛彈（IRBM）。然而，南韓聯合參謀本部對此表示，這個說法很可能是「謊言」。

北韓中央通信社（KCNA）7日報導，這枚飛彈從平壤郊區發射，以12倍音速飛行約1500公里後，準確落入東岸外海目標區，飛彈的第1次頂點高度近100公里，第2次頂點高度則是42.5公里。

韓聯社報導，聯合參謀本部發言人李誠俊7日在例行記者會上表示，「聯合參謀本部研判，北韓媒體公布的飛彈射程和第2次頂點高度，可能都是假數據。」

聯合參謀本部認為，這枚飛彈只達到頂點1次，未能達到第2次，遠不及極音速彈道飛彈的性能標準。

李誠俊還說，由於朝鮮半島作戰空間狹小，幾乎不存在監視死角，即使飛彈依不規則路線飛行，南韓軍方仍能進行追蹤與探測。

北韓 金正恩 南韓

上一則

濟州航空空難 韓官方首證實遭鳥擊 俄航迫降又是波音737

下一則

馬斯克挺歐美極右派 多國不忍了 挪威首相怒斥1句話

延伸閱讀

北韓證實試射新型極音速飛彈 金正恩說能威懾太平洋敵人

北韓證實試射新型極音速飛彈 金正恩說能威懾太平洋敵人
金正恩偕女兒出席新年慶典 收「中國國家主席」賀卡

金正恩偕女兒出席新年慶典 收「中國國家主席」賀卡
北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？
金正恩攜女視察官方照曝光 金主愛「暴風抽高」趕上老爸

金正恩攜女視察官方照曝光 金主愛「暴風抽高」趕上老爸

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌