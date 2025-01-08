阻擋西方文化 金正恩禁北韓人吃熱狗 離婚送勞改

北韓領導人金正恩頒布新禁令，禁止國內居民食用熱狗，以及對離婚夫婦處以勞改懲罰。（朝中社）

北韓 領導人金正恩 自2011年掌權以來，不斷頒布各類奇特禁令，近期再度推出一系列針對「西方文化」的嚴厲措施，包括禁止人民食用或販賣熱狗、對離婚夫婦處以勞改懲罰，引發外界譁然。

綜合外媒報導，金正恩表示，熱狗是「資本主義文化的象徵」，更是西方國家的速食代表，凡是販賣或在家中製作這類食品者，將被視為叛國行為；一旦被發現，將面臨流放至勞改營的處罰。

禁令同時涵蓋了韓美混合料理「部隊鍋」，該料理以辣椒醬、泡菜、美國罐頭肉與香腸為主料，最早源於韓戰時期，南韓 居民利用駐韓美軍剩餘食材創造出的經濟實惠料理。自2017年傳入北韓後，該料理因其味美與經濟實惠受到民眾歡迎。

如今，北韓當局現已全面禁止部隊鍋，已嚴令市場管理人員取締相關銷售活動。一位居住在兩江道的市場小販透露，「市場上已經無法再見到部隊鍋的攤販，警方和市場管理處明確表示，任何人販售此類食物都將面臨嚴厲懲罰。」

對於離婚夫婦處罰更嚴厲，根據新規定，離婚被視為「反社會主義行為」，離婚的雙方都將被判處一到六個月的勞改刑。此前，只有提出離婚的一方才會被懲罰，但從本月開始，離婚雙方都將被送至勞改營，接受「再教育」。

一名曾因離婚被判三個月勞改的女子表示，「在勞改營裡的女性人數遠多於男性，而且女性的刑期通常更長。」

金正恩禁令無奇不有，從禁止聖誕節慶祝到限制外來文化影響。不過，隨著金正恩健康狀況的謠言四起，外界對北韓的未來繼承人選充滿好奇。日前，金正恩攜其12歲愛女金主愛共同出席新年煙火活動，再次引發外界猜測，金主愛或許將成為下一任領導人。

此外，北韓官媒7日報導，平壤6日成功試射新型極音速中程彈道飛彈（IRBM）。然而，南韓聯合參謀本部對此表示，這個說法很可能是「謊言」。

北韓中央通信社（KCNA）7日報導，這枚飛彈從平壤郊區發射，以12倍音速飛行約1500公里後，準確落入東岸外海目標區，飛彈的第1次頂點高度近100公里，第2次頂點高度則是42.5公里。

韓聯社報導，聯合參謀本部發言人李誠俊7日在例行記者會上表示，「聯合參謀本部研判，北韓媒體公布的飛彈射程和第2次頂點高度，可能都是假數據。」

聯合參謀本部認為，這枚飛彈只達到頂點1次，未能達到第2次，遠不及極音速彈道飛彈的性能標準。

李誠俊還說，由於朝鮮半島作戰空間狹小，幾乎不存在監視死角，即使飛彈依不規則路線飛行，南韓軍方仍能進行追蹤與探測。