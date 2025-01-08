我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

濟州航空空難 韓官方首證實遭鳥擊 俄航迫降又是波音737

編譯中心／綜合7日電
南韓濟州航空班機29日墜毀釀179死2傷，成為南韓境內最慘重空難，墜機前畫面流出，遭遇到比機身10倍大的鳥群。（新華社）
南韓濟州航空班機29日墜毀釀179死2傷，成為南韓境內最慘重空難，墜機前畫面流出，遭遇到比機身10倍大的鳥群。（新華社）

南韓政府7日就去年12月29日發生的濟州航空空難發表簡報，證實在飛機引擎中發現鳥類羽毛，這是南韓官方首次證實事發當時發生鳥擊。

南韓航空鐵道事故調查委員會就這次事故組成的調查團表示，已確認事故發生當時遭到鳥擊。「其中一側引擎很明顯（發生鳥擊），但還要調查確認另一側引擎狀況」，但調查團也說明，即使鳥擊相當嚴重，也不代表引擎會立即熄火。

調查團在失事飛機引擎內部發現部分鳥羽，預計與南韓專家及美國國家運輸安全委員會（NTSB）合作，進一步確認鳥的種類，以及如何進到引擎內部。

根據相關人員及倖存空服員證詞，鳥擊推測是這次事故最根本原因，但降落過程是否出現人為疏失、跑道盡頭設置含有水泥的定位台牆體等也被認為是釀成大禍的原因。

濟州航空一架波音737-800型飛機在2024年12月29日發生事故。這架從泰國曼谷飛往南韓西南部務安郡的濟州航空班機以機腹著陸，並衝出機場跑道，撞到跑道盡頭的牆體後起火燃燒，造成179人死亡。

調查團表示，送交NTSB分析的失事班機黑盒子一般需3天導出資料，1、2天確認基本數據，但加上語音紀錄器及飛行紀錄器等資料，可能需時數月才能得知結果。

對於失事班機撞上的定位台牆體是否不合規定，南韓國土交通部7日援引國際民航組織（ICAO）及美國聯邦航空總署（FAA）規定，表示相關設施並無問題，但國土部也承認，在安全性上未能完善考量。

另據俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國烏塔航空（Utair）一架波音737型班機7日在莫斯科地區伏努科沃機場（Vnukovo Airport）緊急迫降；機上載有173名乘客，所有乘客及機組人員皆未受傷。

南韓濟州航空班機29日墜毀釀179死2傷，成為南韓境內最慘重空難，墜機前畫面流出...
南韓濟州航空班機29日墜毀釀179死2傷，成為南韓境內最慘重空難，墜機前畫面流出，遭遇到比機身10倍大的鳥群。（新華社）

南韓 濟州航空 波音

上一則

搶東南亞頭香 印尼變成金磚第10國 學者擔憂1件事

下一則

阻擋西方文化 金正恩禁北韓人吃熱狗 離婚送勞改

延伸閱讀

專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳
波音737又出事 俄國烏塔航空載173名乘客 莫斯科緊急著陸

波音737又出事 俄國烏塔航空載173名乘客 莫斯科緊急著陸
韓濟州航空空難 官方首次證實遭鳥擊「引擎內發現羽毛」

韓濟州航空空難 官方首次證實遭鳥擊「引擎內發現羽毛」
南韓濟州航空墜機前畫面曝光 疑撞10倍大鳥群

南韓濟州航空墜機前畫面曝光 疑撞10倍大鳥群

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌