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尹錫悅已脫逃？不明車輛駛離官邸 公調處長認「有可能」

編譯盧思綸／即時報導
8日一輛巴士停在南韓總統尹錫悅官邸。(歐新社)
8日一輛巴士停在南韓總統尹錫悅官邸。(歐新社)

南韓法院7日批准高級公職人員犯罪調查處（公調處）重新申請的拘票，尹錫悅面臨第二波逮捕行動。韓媒紛紛報導公調處可能會如何攻破尹錫悅位於龍山的官邸。不過，最大在野黨共同民主黨議員安圭伯收到風聲，稱「尹錫悅已經逃離官邸」，對此，公調處處長吳東運也承認了「有可能」。

根據南韓濟州廣播（JIBS）報導，安圭伯在8日接受KBS電台採訪時表示：「根據我收到的消息，尹錫悅已經離開龍山，但這個消息仍需進一步核實，我判斷他已經離開漢南洞官邸，並前往第三個藏身地點。」

另外，南韓The Financial News報導，吳東運7日在國會法制司法委員會會議上，對民主黨議員金容閔詢問是否查明尹錫悅逃亡的事實時，回應道：「目前並未收到準確報告，但聽說過車輛的情況。」

韓媒報導稱，7日尹錫悅官邸附近傳出數輛車輛駛離的消息。

當被問及「尹錫悅若離開官邸進入其他官邸，是否能逮捕？」時，吳東運表示：「關於調查的部分，無法在此說明。」對於是否仍在官邸，朴範界議員追問時，吳東運回答道，目前未收到相關準確報告，因此無法作出回應。

在進一步詢問是否有逃亡的可能性時，吳東運回答：「我們正在考慮各種可能性。」當再次被問及是否認為他可能藏匿或逃脫，吳東運則答道：「是的，沒錯。」

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