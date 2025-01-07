杜魯多轉看守總理後…加拿大政局如何發展？4熱門接班人選曝

加拿大總理杜魯多6日宣布請辭自由黨黨魁與總理。（新華社）

加拿大 總理杜魯多 6日宣布請辭自由黨黨魁和總理職務，轉任看守總理直至產生繼任者，並提請延長國會休會至3月24日獲准，這代表最早在5月前不太可能進行選舉；而目前最熱門的接班人選包含前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）、現任財長勒布朗（Dominic LeBlanc）、外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）及前加拿大央行行長卡尼（Mark Carney）。

路透報導，杜魯多將不會立刻下台，加拿大政黨黨魁要經過黨特別大會選舉，預計需要幾個月的時間進行安排。

另外，加拿大國會原定1月27日復會，不過杜魯多已向加拿大總督西蒙請求國會休會至3月27日獲准，這為自由黨爭取了時間，使其能夠在面臨不信任投票 的情況下加快黨魁選舉。待議會復會後，如果自由黨領導的政府無法通過信任投票，最早可能於5月引發新一屆選舉。

也就是說，面對美國候任總統川普即將在1月20日上任，杜魯多將持續帶領加拿大因應可能的關稅威脅。

至於自由黨新黨魁選舉，自由黨最糟的情況是過程拖太久，以至於必須在杜魯多仍掌權的情況下參與下一次選舉。因此，該黨很可能會宣布縮短選舉過程，旨在確保杜魯多繼任者盡快上任。回顧杜魯多2013年4月贏得自由黨黨魁選舉，過程持續了整整5個月。而在2006年更持續了近8個月。

紐約時報列出4位可能接任杜魯多的人選，首先是記者出身、56歲的方慧蘭，她在2013年首次當選國會議員，2年後自由黨掌權後加入杜魯多內閣，曾擔任貿易部長和外交部長等重要職務，並領導與歐盟及美國的自由貿易談判。

其次是接替方慧蘭的57歲財長勒布朗，他過去曾任公共安全部長，負責監督加拿大的邊境安全應對措施。他也是杜魯多的密友兼盟友，自杜魯多2015年當選以來擔任過多個重要的內閣職務。杜魯多去年曾帶他一同前往海湖莊園與川普會面。

而45歲的趙美蘭於2021年受到杜魯多鼓勵接任外長至今，主打務實外交，強調與持反對意見的他國領導人進行交流。任內帶領加拿大對印太地區策略，同時也面臨許多挑戰，包含驅逐6名印度外交官，並與中國和印度對干預勢力進行抗爭。

除此之外，彭博資訊報導，59歲的前央行行長及英格蘭銀行行長卡尼，已經表態正在考慮參加競選自由黨黨魁。他表示，受到自由黨人和支持者鼓勵備感榮幸，稱支持者希望他積極推動變革及經濟計畫。