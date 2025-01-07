尹錫悅難逃二次逮捕？ 南韓前警官出奇招曝光

南韓總統尹錫悅在首爾漢南洞官邸。（取材自연합뉴스TV在YT的影音）

南韓 總統尹錫悅 的逮捕令在6日午夜正式到期，他暫時逃過拘捕，不過高級公職人員犯罪調查處（公調處）已向法院聲請延長逮捕令時效，且表示法院不批准延長的可能性「非常低」。為了避免重演第一次失敗的逮捕行動，不少前任警官出謀劃策，提議可出動警察廳特種部隊搭直升機空降開路，對峙時採取消耗戰術抓捕所有擋路者，或者事先利用無人機 確認尹錫悅具體位置，再出動特種部隊突破障礙。

法新社報導，檢察官出身的尹錫悅去年12月初頒布戒嚴令，引發政局動盪，遭國會彈劾並被停職。之後他三度無視傳喚、拒絕到案說明，並持續待在官邸內，成功躲避公調處3日首次逮捕，不僅獲數百名隨扈保護，還有大批支持者在官邸附近表達聲援。

對於拘票在6日午夜正式過期，公調處證實已向法院聲請延長期限，先前也已請求警方支援。警方表示將協助，可能逮捕任何保護尹錫悅的人員。

公調處遲遲無法逮捕尹錫悅，已經引發南韓社會批評。

對此，全國警察職場協會前會長閔官基（音譯）接受MBC廣播電台專訪時建議，公調處可研議行動第一時間出動警察廳特種部隊，搭直升機穿越官邸外第一、二道防線。

閔官基說，「如果部署警察特種部隊將起到開路作用，一旦突破第一到三道防線，後方刑警會跟上，接著警察機動隊會負責維持秩序，然後由調查小組逮捕現行犯並進行轉送等分工合作」。

另外，閔官基描述，在對峙情況下，可能會花費2天3夜或3天4夜的時間，每次不斷逮捕10到20名現行犯，讓防禦陣線逐漸崩潰後再進攻。

曾任警察總警監的李智恩（音譯），現任共同民主黨麻浦甲地區委員長，也在臉書上分享逮捕尹錫悅的方法。

李智恩認為，事前準備工作需要「利用無人機掌握內部結構並搜索尹錫悅位置」。在進入階段時，可「借助特種部隊清除車牆、用2到3輛警察特種部隊裝甲車移除其餘車牆和鐵絲網」等。

如果護衛處設立阻礙，李智恩建議應「先拆除人牆，打破隊形後，逮捕小組再進入」。

對於出動直升機，李智恩持否定態度。他認為，直升機受到天氣和地形的影響很大，雖然可以用來展示力量，但沒有安全的著陸區，若使用滑降下來進入，也無法有大量人員進入，因此需要慎重考量。他更補充，「應該考慮將400名護衛人員全部逮捕的計畫」。

法新社指出，倘若公調處第二次行動成功，尹錫悅將成為南韓史上首位被逮捕的在位總統。