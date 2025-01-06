尹錫悅擬出席彈劾案庭審 對逮捕令申請異議遭駁回

南韓總統尹錫悅困守官邸，反尹團體要求下台謝罪，還製作尹上銬模型（圖）。（路透）

南韓 總統尹錫悅 律師尹甲根5日說，憲法法院大法官審理國會表決通過的尹錫悅彈劾 案時，尹錫悅將親自出席庭審並自我辯論。同樣曾被彈劾的南韓前總統盧武鉉2004年以及朴槿惠2017年時，從未自己出席庭審並辯論。

憲法法院3日指定的接下來五次庭審日期，包括1月14、16、21日、23日與2月4日。尹錫悅可能最快在本月14日就出席首次庭審。

尹錫悅方面此前即多次暗示他將親自出庭自辯的可能性，這次是首度公開表明。屆時他將成為親自出席彈劾案庭審的首位南韓總統。盧武鉉當年雖未出席庭審，但憲法法院最後判決國會對他的彈劾案不成立；朴槿惠當年也沒出席，最後彈劾案成立，淪為南韓史上首位被彈劾解職的總統。

南韓憲法法院法規定，當事人應出庭辯論，若連二次不出庭，憲法法院可在當事人缺席下審理，不影響判決效力。韓媒報導稱，自國會去年表決通過彈劾案後，尹錫悅就專注於該案的審理。在官邸內幾乎足不出戶和律師團研究訴訟攻防策略。

另外，韓聯社報導，尹錫悅的律師團隊向首爾西部地方法院提出對於逮捕和搜查令的異議申請，5日遭法院駁回。尹錫悅的辯護律師尹甲根表示，將向大法院（相當於最高法院）提出上訴。

律師團5日聲明指控公調處，3日執行逮捕尹錫悅的舉動違法，將對涉及行動的150多人提告，包含公調處長吳東運、韓國警察廳代理廳長李浩英、國防部代理部長金善鎬等高官，以及公調處多位檢察官與警察廳國家偵查本部特別偵查團等相關人員。

律師團指控這150多人妨礙公務、傷害及非法侵入特殊建築物（官邸）、違反軍事基地與軍事設施保護法等。

法媒5日查閱南韓檢方報告，內容稱尹錫悅上月無視多名核心內閣部長的反對，執意宣布戒嚴。中央社引述法新社報導，韓國檢方這份長達83頁的報告是針對前國防部長金龍顯提出起訴，報告並指出，時任國務總理韓悳洙、外交部長趙兌烈和財政部長崔相穆在尹錫悅宣布戒嚴當晚，均對這項決定持保留態度。崔相穆目前是代理總統。

另據韓媒「韓民族日報」5日深夜獨家報導，約有40位執政黨國民力量黨的國會議員6日凌晨將在官邸前預防公調處人員突襲逮捕尹錫悅。報導稱外傳該處計畫自6日上午7時再次執行逮捕行動，因此這40人打算赴官邸守護尹錫悅，但這「並非」該黨的正式立場。