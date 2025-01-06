我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

東京豐洲市場新年首拍 130萬美元黑鮪魚創次高價

編譯中心／綜合5日電
東京豐洲市場5日舉行新年首拍，來自青森縣的276公斤重黑鮪魚以2.07億日圓（130萬美元）結標，創1999年有紀錄來次高金額，為新年景氣帶來好兆頭。至今最高價為2019年的3.33億日圓。（路透）
東京豐洲市場5日舉行新年首拍，來自青森縣的276公斤重黑鮪魚以2.07億日圓（130萬美元）結標，創1999年有紀錄來次高金額，為新年景氣帶來好兆頭。至今最高價為2019年的3.33億日圓。（路透）

東京豐洲市場5日舉行新年首拍，來自青森縣的276公斤重黑鮪魚以2.07億日圓（約130萬美元）結標，創1999年有紀錄來次高金額，為新年景氣帶來好兆頭。至今最高價為2019年的3.33億日圓（約211萬美元）。

日本放送協會（NHK）報導，拍出今年最高價的黑鮪魚來自青森縣大間港，重量約276公斤，最終以2億700萬日圓結標，創1999年開始統計以來次高金額；至今最高價為2019年拍出的3億3360萬日圓。

這條最高價的黑鮪魚由餐飲集團和水產批發公司聯手得標，這兩家公司已連續5年用最高價標到新年首度拍賣的黑鮪魚，且今年金額遠遠超過去年的1億1424萬日圓。

這間餐飲集團社長長尾真司受訪時說，很高興今年也標到非常棒的黑鮪魚，「由於是吉祥之物，希望大家吃了這條黑鮪魚後，都能度過美好的一年」。

批發公司的社長山口幸隆說，在5日所有鮪魚中，從重量及整體氛圍來看，馬上就可以知道這條黑鮪魚會拍出高價，「在經歷疫情大流行及震災後，城市裡正重拾日常生活的情況下，很高興能以史上第2高價得標」。

此外，日本各地5日針對農漁產品舉行新年首度拍賣，北海道函館產的400公克裝生海膽及山形縣產500公克裝高級品種櫻桃，分別以700萬日圓（約4.4萬美元）及150萬日圓（約9508美元）成交，雙創統計史新高紀錄。

生海膽曾在去年新年首拍創下150萬日圓的統計史最高金額，沒想到今年又以700萬日圓大幅改寫新高紀錄。

位於東京都中目黑的一家壽司店透過批發業者標到這盒生海膽。業者安田尚充說，雖然虧本，但想想也沒關係，所以決定出價到700萬日圓，「因為這是最頂級的海膽，希望大家一定要來品嘗」。

5日標出新高價的兩盒佐藤錦櫻桃，都是由天童市75歲農民花輪和雄所栽培。每顆櫻桃直徑都超過2.5公分，且顏色鮮豔，單純換算每顆價格高達約2萬2000日圓（約139美元）。

拍賣 日本 疫情

上一則

公調處今擬再拘捕尹錫悅 3方案應對 可能直接聲請羈押令

下一則

南韓濟州航空墜機前畫面曝光 疑撞10倍大鳥群

延伸閱讀

新州櫻桃丘學區 徵召家長擔任代課老師

新州櫻桃丘學區 徵召家長擔任代課老師
日本生海膽及櫻桃 標出4.4萬美元及近萬元新高價

日本生海膽及櫻桃 標出4.4萬美元及近萬元新高價
日本東京市區現零下低溫 「冬日」較去年提早20天

日本東京市區現零下低溫 「冬日」較去年提早20天
放鷹術表演成新年活動 東京濱離宮庭園湧入遊客

放鷹術表演成新年活動 東京濱離宮庭園湧入遊客

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸
想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位