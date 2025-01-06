東京豐洲市場新年首拍 130萬美元黑鮪魚創次高價

東京豐洲市場5日舉行新年首拍，來自青森縣的276公斤重黑鮪魚以2.07億日圓（130萬美元）結標，創1999年有紀錄來次高金額，為新年景氣帶來好兆頭。至今最高價為2019年的3.33億日圓。（路透）

東京豐洲市場5日舉行新年首拍，來自青森縣的276公斤重黑鮪魚以2.07億日圓（約130萬美元）結標，創1999年有紀錄來次高金額，為新年景氣帶來好兆頭。至今最高價為2019年的3.33億日圓（約211萬美元）。

日本 放送協會（NHK）報導，拍出今年最高價的黑鮪魚來自青森縣大間港，重量約276公斤，最終以2億700萬日圓結標，創1999年開始統計以來次高金額；至今最高價為2019年拍出的3億3360萬日圓。

這條最高價的黑鮪魚由餐飲集團和水產批發公司聯手得標，這兩家公司已連續5年用最高價標到新年首度拍賣 的黑鮪魚，且今年金額遠遠超過去年的1億1424萬日圓。

這間餐飲集團社長長尾真司受訪時說，很高興今年也標到非常棒的黑鮪魚，「由於是吉祥之物，希望大家吃了這條黑鮪魚後，都能度過美好的一年」。

批發公司的社長山口幸隆說，在5日所有鮪魚中，從重量及整體氛圍來看，馬上就可以知道這條黑鮪魚會拍出高價，「在經歷疫情 大流行及震災後，城市裡正重拾日常生活的情況下，很高興能以史上第2高價得標」。

此外，日本各地5日針對農漁產品舉行新年首度拍賣，北海道函館產的400公克裝生海膽及山形縣產500公克裝高級品種櫻桃，分別以700萬日圓（約4.4萬美元）及150萬日圓（約9508美元）成交，雙創統計史新高紀錄。

生海膽曾在去年新年首拍創下150萬日圓的統計史最高金額，沒想到今年又以700萬日圓大幅改寫新高紀錄。

位於東京都中目黑的一家壽司店透過批發業者標到這盒生海膽。業者安田尚充說，雖然虧本，但想想也沒關係，所以決定出價到700萬日圓，「因為這是最頂級的海膽，希望大家一定要來品嘗」。

5日標出新高價的兩盒佐藤錦櫻桃，都是由天童市75歲農民花輪和雄所栽培。每顆櫻桃直徑都超過2.5公分，且顏色鮮豔，單純換算每顆價格高達約2萬2000日圓（約139美元）。