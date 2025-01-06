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公調處今擬再拘捕尹錫悅 3方案應對 可能直接聲請羈押令

編譯盧思綸、茅毅／綜合5日電
尹錫悅反擊 南韓公調處與支援警力3日赴總統尹錫悅官邸執行逮捕令但無功而返，尹錫悅律師團5日稱將對涉及行動人員提告。（歐新社）
尹錫悅反擊 南韓公調處與支援警力3日赴總統尹錫悅官邸執行逮捕令但無功而返，尹錫悅律師團5日稱將對涉及行動人員提告。（歐新社）

南韓法院簽發的總統尹錫悅逮捕令效期6日屆滿，但南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）5日下午表明，當日不會執行逮捕尹錫悅。韓媒報導稱，公調處不排除6日執行逮捕的可能，並研擬三個方案應對。不過，負責尹錫悅維安的總統警衛處處長朴鍾俊5日表示，他無法配合逮捕行動。韓聯社報導，警方已對朴鍾俊增加提出內亂罪指控。

公調處正研擬各種選項，其中三個方案是第二次執行逮捕令、向法院聲請延長逮捕令的效期，還有直接聲請比逮捕令更進一步的羈押令。

逮捕令效期只到1月6日，外界原本預料公調處5日有動作。但公調處以江原道大雪預警，及代理總統崔相穆尚未回覆公調處請他指示總統警護處應配合逮捕的公文，決定5日不執行逮捕。

公調處人士說，現階段正考量各種方案，也正跟由公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團和國防部調查本部組成的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）中的警方，就執行的技術層面進行商討。公調處認為，若總統警護處仍維持不配合的立場，那在執行時雙方很難不爆發肢體衝突。

尹錫悅位於首爾龍山區漢南洞的官邸外，仍有大批冒著冷冽寒冬的群眾。一方是他的鐵粉和保守派支持者，另一方則是要求他立刻下台的民眾，大批警力則以人牆與巴士將兩方分開。

已被聯偵組立案調查的總統警護處長朴鍾俊5日聲明，在逮捕令存在司法程序爭議下，該處若配合執行，形同棄守身為總統警衛的職責而失職。朴鍾俊辯稱，尹錫悅現在仍具民選總統身分，依憲法及法律應獲保護。

首爾西部地方法院去年跨年夜簽發公調處聲請的逮捕令。聯偵組3日一早首次由公調處的檢察官及搜查官與支援的警力，赴尹錫悅官邸試圖逮捕他到案，但因朴鍾俊拒不配合下無功而返。

官邸除總統警護處人員，還有陸軍首都防衛司令部第55警衛團官兵，這些警衛均受朴鍾俊和總統警護處副處長金成勳管轄，而朴、金又只聽命於尹錫悅。

最大在野黨共同民主黨國會黨鞭朴贊大5日要求立即將朴鍾俊解除職務，並警告總統警護處人員若在公調處逮捕時做出開槍等妨礙執行的動作，將被視為「第二次內亂」行為。

另外，尹錫悅律師團日前向首爾西部地方法院提出對逮捕令的異議，5日被地院駁回，但院方未公布理由。對此，尹錫悅律師尹甲根說，考慮向大法院（最高法院）提起上訴。

尹錫悅 南韓 國防部

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