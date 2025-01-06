韓版MAGA？紐時：尹錫悅支持者組「太極旗部隊」揮美國旗力挺

南韓總統尹錫悅支持者在總統府官邸外揮舞南韓和美國國旗表示支持。(圖／紐約時報)

紐約時報報導，南韓 總統尹錫悅 去年底頒布戒嚴引發政局動盪，被控涉嫌內亂遭彈劾停職與調查，儘管大多數南韓民眾希望他下台，卻有一批忠實的右翼支持者深信一套陰謀論，認為尹錫悅是遭到親北韓 和中國大陸的「反國家勢力」迫害，他們組成「太極旗部隊」（taegeukgi budae），在集會中揮舞南韓和美國國旗力挺尹錫悅，表達力挺韓美同盟，甚至甘願為這項志業送死，凸顯尹錫悅利用南韓版「讓美國再次偉大」（MAGA）保住權力。

尹錫悅涉內亂被調查，但連續拒絕應訊，遭反貪機構高級公職人員犯罪調查處（公調處）向法院聲請逮捕令。不過，公調處3日首度率警方前往總統府官邸逮捕尹錫悅失敗。此後，每天有數千名右翼支持者聚集總統府官邸外，決心保衛尹錫悅免於檢警迫害。

這些右翼支持者認為，反對派在北韓授意下發動「政變」，濫用議會多數權力阻撓尹錫悅政治倡議。而保護尹錫悅等於保護南韓免於親北韓和親中人士侵害，並且強化美韓同盟。

紐時描述，這些支持者多半是年紀較長的基督徒，集會時熱情高唱南韓國歌，一邊揮舞南韓太極旗國旗，同時高舉美國國旗，力挺尹錫悅親美、反北韓主張。

參與集會的其中一名「尹粉」、72歲的金權燮（Kim Kwon-seop，音譯）受訪表示，「我每天離家參與集會都會告訴妻子，這可能是最後一次看到我活著，因為我已經準備好為我的志業送死。」他強調，「這不僅是保護尹錫悅，更是為後代子孫拯救國家」。

當公調處3日首度逮捕尹錫悅失敗後，「太極旗部隊」熱情揮舞旗幟，高喊「我們贏了！」

首爾慶熙大學政治教授安秉鎮（Ahn Byong-jin）描述，「這是尹錫悅靠著南韓版MAGA保住權力」。

而主張尹錫悅遭親北韓勢力迫害的陰謀論，也隨著影音平台YouTube傳播更形加劇，導致南韓政治更加兩極化。