航空公司超賣機票 澳19歲少女被迫「抱著陌生嬰兒」搭飛機

阿提哈德航空。圖為示意圖，非當事班機。(路透)

有一名澳洲 19歲女子近日搭乘飛機時，卻因航空公司「超賣機票 」而被迫抱著陌生嬰兒坐完整趟航班，事後她多次向航空公司投訴但始終沒有獲得回應，對於自己的遭遇和航空公司後續的處理感到沮喪的她直呼「這不應該發生」。

「紐約郵報」報導，19歲的莉莉（Lily Winward）今年9月在希臘雅典參加完田徑比賽後，搭乘阿提哈德航空（Etihad Airways）準備回到澳洲，沒想到中途停在阿拉伯聯合大公國時，莉莉被航空公司的工作人員告知「由於飛機座位預定超額，妳必須下機並住進安排好的飯店」。

起初不以為意的莉莉下機、準備離開機場時，對於深夜只能在阿布達比市中心穿著運動褲和運動背心感到不安全，同時還有名乘客不斷騷擾、試圖說服她一起搭計程車，莉莉回憶道「我很沮喪，哭著說『我只想回家，我覺得去飯店不安全』」，隨後更出現恐慌症狀，迫使阿提哈德航空的工作人員告訴她「妳可以搭回原來的航班，但必須與一名嬰兒共用座位」。

最終莉莉妥協，但不得不在剩餘14到16個小時的航程中抱著一個陌生嬰兒。

對於自己的遭遇感到沮喪的莉莉表示「對於花3000美元買機票的人來說，這不應該發生」，而且她和自己的旅行社多次聯繫阿提哈德航空、試圖獲得合理的回應，但據稱航空公司一直保持沉默。

此外，莉莉還想知道為什麼是自己、一個獨自旅行的年輕女性被要求下機，而不是選擇一家人或其他情侶。

航班超賣卻要乘客承擔 澳19歲正妹被迫「抱陌生嬰兒」搭機

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