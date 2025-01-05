「宣示主權」智利總統踏足南極 拉美領袖首位

智利總統波里奇3日到阿蒙森-斯科特南極站視察，宣示主櫂。(路透)

智利總統波里奇（Gabriel Boric）3日到美國設立的阿蒙森-斯科特南極站（Amundsen-Scott South Pole Station）視察，「宣示主權」，是首次有拉丁美洲國家領袖踏足南極，也是繼2007年紐西蘭總理和2011年挪威首相後全球第三位造訪南極的領袖。

英國衛報報導，智利總統辦公室指出，波里奇聯同國防部 長防長、環境部長等多名內閣成員，乘坐軍機抵達阿蒙森-斯科特南極站，在研究站逗留約兩小時。

波里奇形容，此舉是對智利聲稱擁有部分南極洲的證明，強調智利要在南極科研項目擔當重要角色的決心，確保智利成為世界進入南極的關口。

智利和英國、美國、法國、日本及阿根廷等國家在20世紀於南極洲設立研究中心作科學研究，並在當地立足，但1961年生效的《南極條約》暫緩南極主權爭議，使南緯60°以南地區成為「體現知識交流、促進科研合作」的非軍事區。

智利過往的研究活動都是集中於南極洲北部，總統辦公室指出，當局計劃擴大研究範圍至別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）及威德爾海（Weddell Sea）。