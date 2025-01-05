敘利亞修教科書 宣揚伊斯蘭 大馬士革1/7恢復國際航班

敘利亞 當局4日表示，首都大馬士革 的主要機場將從下周起恢復國際航班營運。敘國前總統阿塞德 上月被推翻後，這類商業班機在當地遭到中斷。此外，新當局宣布大幅修訂教科書內容，引起爭議，例如國歌從學校教科書中移除，並將愛國口號「為保衛祖國犧牲生命」改為伊斯蘭口號「為阿拉獻出生命」，被質疑可能損害非穆斯林國民的處境。

據國營的敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞民航及航空運輸總局局長沙利比宣布：「從7日開始，歡迎在大馬士革國際機場起降的國際航班。」卡達航空宣布，暌違近13年後，7日開始每周3個航班飛往大馬士革。

此外，敘利亞過渡政府1日在臉書發布12份檔案，列出有關阿拉伯語、歷史、科學、社會研究和宗教等主題教科書調整和補遺，重點是歷史、宗教和科學課本。大多數修改內容涉及刪除對前朝阿塞德家族政權的相關內容，包括阿拉伯語課程中頌讚流亡獨裁者阿塞德及其父親的詩歌，教材內涉及阿塞德父子相片和提及前朝軍隊和國歌內容也被刪。

當局同時提出加強教材的伊斯蘭教色彩，例如刪除在前伊斯蘭時代敘利亞所崇拜的神祇及其雕像圖片，將「犧牲生命來捍衛祖國」內容變成「以真主之名犧牲生命」，並在《可蘭經》中有關「激怒真主者」的經文詮釋提及「猶太人」和「基督徒」，被質疑煽動宗教仇恨。

另外，教科書中有關女性和愛情的詩文也被刪除，當局還建議在科學教學刪除「演化論」和「宇宙大爆炸」等科學論述。

這些變更在敘利亞引來正反意見，質疑者認為改動明顯具宗教極端主義色彩，「可能塑造出想法足以威脅地區和國際安全的人」。