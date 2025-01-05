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以色列外長證實 停火談判在卡達重啟 美再售以80億元武器

編譯中心╱綜合4日電
加薩地區的一處醫院中，一名巴勒斯坦人哀悼死去的親人。(路透)
加薩地區的一處醫院中，一名巴勒斯坦人哀悼死去的親人。(路透)

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）4日證實，已在卡達恢復與哈瑪斯（Hamas）的間接談判，以釋放在2023年10月遭哈瑪斯扣押的以國人質。

中央社引述法新社報導，以國防長辦公室表示，卡茲告訴以國人質、女兵阿爾巴格（Liri Albag）的家屬，政府「正努力解救人質，特別是3日（從以國）出發前往卡達進行談判的以色列代表團」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯3日發布聲明稱，與以色列關於加薩停火的間接談判將於當天稍晚將在卡達重新展開。

哈瑪斯表示，「間接談判將於3日重啟，地點在卡達首都杜哈（Doha）。」哈瑪斯指出，這次談判將「聚焦於確保協議致使敵對行動完全停止（以及）撤離領部隊」。

以色列總理內唐亞胡辦公室2日指出，他已授權談判代表赴杜哈持續談判。

居中調停的卡達、埃及和美國數月以來持續在以色列和哈瑪斯之間來回從事談判，但未能終止在加薩逾一年的衝突。雙方達成協議的主要障礙，是以色列對於同意長久停火的意願不高。

另據半島電台報導，在新一輪以哈和平談判舉行的前夕，以色列不斷加強對加薩地區的空襲力道，過去24小時至少有71名巴勒斯坦人在空襲中喪命，人道情況也不斷惡化。

加薩表示，以色列在過去24小時內對巴勒斯坦發動34波空襲，至少71人死亡；光3日黎明以來，就至少26名巴勒斯坦人喪生。巴勒斯坦人權組織「真相」（Al-Haq）表示，即使人道主義安全區的居民也在攻擊範圍內。

聯合國則譴責以色列對加薩醫院的攻擊行為，稱醫療設施「禁止軍事襲擊與入侵」。

自2023年10月7日以來，以色列對加薩戰爭已奪去至少4萬5581名巴勒斯坦人性命、10萬8438人受傷。

此外，一名美國官員3日表示，拜登政府已通知國會，擬向以色列出售價值80億美元武器。顯示以色列在加薩的作戰雖已造成數萬巴勒斯坦人喪命，華府不改支持。

路透報導，這筆軍售案仍須經由美國聯邦參眾兩院同意。而據美國新聞網站Axios稍早披露，軍售項目包括戰機和攻擊直升機所需的彈藥，以及砲彈、小型炸彈和彈頭。

數月來美國有抗議民眾要求對以色列實施武器禁運，但華府政策依然大致文風不動。2024年8月，美國已核可對以色列出售價值200億美元的戰機與其他軍備。

拜登政府的說法是，他們正在幫助以色列抵禦伊朗撐腰的好戰組織，包括統治加薩的哈瑪斯、活躍於黎巴嫩的真主黨及葉門的青年運動。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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