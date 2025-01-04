我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西手術後重返眾院 少了標誌性的4吋高跟鞋

社論／恐襲危機仍在 美國不可放鬆

印尼憲法法院取消總統提名門檻 小黨稱「民主勝利」

中央社／雅加達4日專電

印尼憲法法院日前裁定，選舉法中針對正副總統提名所設的門檻，僅有利大型政黨，違憲須廢除。代表中小型政黨將來能推出人選競逐總統，未來大選可能出現更多組候選人。國會表示將修訂相關條款。

印尼憲法法院2日裁定，取消選舉法中正副總統提名門檻的條款，條款規定僅有獲得20%國會席次或得票率逾25%的政黨或政黨聯盟，才能提名總統候選人。法院認為此條款違憲須廢除。

憲法法院2日表示，「2017年選舉法」第222條牴觸印尼憲法，因此裁定相關條款無效並作廢。

這起釋憲是由印尼倡議人士及大學生向憲法法院提出，他們質疑這項條款限制選民和小型政黨的權利。

學者認為，憲法法院的裁決允許更多小黨自行推舉正副總統候選人，減少依賴大黨。

雅加達「戰略暨國際研究中心」（Centre for Strategic and International Studies）研究員阿里雅（Arya Fernandes）對這項裁決表示歡迎，因為這將允許小型政黨提名正副總統候選人，並減少它們依賴大型政黨。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，多個中小型政黨對取消總統提名門檻表示歡迎，認為裁決為印尼的民主和選舉制度帶來新氣象。

中等規模的伊斯蘭政黨─國民使命黨（PAN）在去年選舉中僅獲得7.2%的選票。該黨副主席薩勒赫（Saleh Daulay）對這項裁決表示感謝，並稱門檻限制了公民參選總統的權利。

他說：「（原規定只允許）擁有龐大政治力量的人參選（總統）。而事實證明，要獲得這樣的支持是很困難的。」

在去年選舉中，無法獨立提名參選人的伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）也認同這項裁決，PKS發言人哈立德（Ahmad Kholid）表示，這項裁決為印尼的選舉制度帶來「新氣象」，將使選民受益，因為他們能在選票上獲得更多選擇。

其他在眾議院未擁有任何席位的小黨，如印尼團結黨（PSI）、印尼統一黨（Perindo）、星月黨（PBB）和烏瑪黨（Ummah）都正面看待這項裁決，並稱這項裁決是「民主的勝利」。

印尼 眾議院

上一則

濟州航空空難釀179死 調查人員曝：座艙語音紀錄器文字檔接近完成

延伸閱讀

禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資

禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資
批統促黨危害國安 台內政部將向憲法法庭聲請違憲解散

批統促黨危害國安 台內政部將向憲法法庭聲請違憲解散
台韓情況不同 補足大法官才是正道

台韓情況不同 補足大法官才是正道
印尼「完美老公」涉貪被判刑6年半 總統：應求刑50年

印尼「完美老公」涉貪被判刑6年半 總統：應求刑50年

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩

4種病毒肆虐全美「假期後是高峰」 多州強制戴口罩
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品

吃得健康又價格划算 營養師去好市多常買這10項食品
新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光

新年4生肖財運非凡 鼠新興產業奪好成績、他在科技業發光