德法外長赴敘利亞 阿塞德倒台後西方最高層級訪問

德國外長貝爾伯克（中間偏左）與法國外長巴霍在參訪敘國監獄時，不斷交換彼此意見。（歐新社）

法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）與德國 外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）3日前往敘利亞 首都大馬士革，與該國新領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）會談，這是敘國前領導人阿塞德（Bashar al-Assad）倒台後，西方大國最高層級的訪問。

據《衛報》報導，兩人代表歐盟 與敘利亞伊斯蘭主義叛軍「沙姆解放組織」（HTS）舉行會談。一行人除參觀敘國最惡名昭彰的賽德納亞（Sednaya）監獄，還與敘國民間社會代表會晤。為西方國家在敘利亞歷經13年內戰後，謹慎地重啟雙方溝通管道。

貝爾伯克表示，「我和法國外長代表歐盟訪問，向敘利亞人發出一項明確信號：歐洲與敘利亞、德國與敘利亞，有可能重啟政治接觸」。德國希望協助敘國成為百姓「安全家園」，以及「完全控制領土且運作良好的國家」。

巴霍則在社群媒體上發文，稱兩個歐盟重量級人物與「敘國人民站在一起」，希望能實現「和平過渡」，並盼敘利亞能和平穩定。

美國之音報導，自從推翻阿塞德政權以來，由夏拉領導的HTS一直試圖向阿拉伯國家與國際社會保證，他們將代表所有敘利亞人治理國家，而非輸出伊斯蘭革命。HTS過去曾與伊斯蘭國(IS)和凱達組織(al-Qaeda)有隸屬關係，不過後來宣布與這兩個恐怖組織決裂。

儘管對夏拉的「沙姆解放組織」持「懷疑態度」，貝爾伯克仍表示，「在這個重要的十字路口，我們不能錯過支持敘利亞人民的機會。」

儘管貝爾伯克呼籲敘利亞新政府避免讓司法與教育系統伊斯蘭化，但近日敘利亞新政府宣布進行的教科書修改內容已引起爭議。例如國歌從學校教科書中移除，並將愛國口號「為保衛祖國犧牲生命」改為伊斯蘭口號「為阿拉獻出生命」。