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濟州航空空難哀悼期 關係企業竟辦抽獎、切蛋糕慶生…

編譯羅方妤／綜合3日電
濟州航空一架客機在韓國西南部務安國際機場墜機的殘骸，被打撈出來。（歐新社）
濟州航空一架客機在韓國西南部務安國際機場墜機的殘骸，被打撈出來。（歐新社）

南韓濟州航空7C2216班機空難造成179死，政府宣布全國哀悼七天至1月4日，期間南韓許多娛樂活動紛紛取消。韓聯社報導，和濟州航空同在愛敬集團（Aekyung Group）旗下的「水原諾富特大使酒店」（Novotel Ambassador Suwon Hotel）舉辦抽獎活動的畫面流出，引起外界批評。

韓聯社報導，水源諾富特大使酒店約30至40名員工，去年12月31日下午在酒店2樓宴會廳舉行抽獎等年末活動。這間酒店是由愛敬集團子公司AK Plaza持有，委託法國雅高酒店集團（Accor）經營。

韓聯社指出，這場活動是以每3個月一次的季度會議形式舉行，但卻辦在全國哀悼期期間。活動流程包括介紹新員工、獎勵優秀員工和資深員工、壽星慶祝活動、抽獎及切蛋糕等。外流畫面顯示，總經理親自主持抽獎，而台下員工隨著獎項愈來愈大，也愈來愈亢奮。

總經理在活動尾聲提及濟州航空空難，稱「對目前情況，特別是濟州航空空難，感到非常抱歉。但我們決定照常發放績效獎金」。這令在場員工紛紛鼓掌歡呼。

然而，該酒店濟州航空空難後僅兩天舉行這類活動，也引發公眾不滿。連內部員工也質疑酒店做法是否合適。

愛敬集團則證實確實有舉行這場活動，但稱活動僅是簡單的會議，並非年終性質的活動。該集團也說，酒店是委外經營，未能善加控管，並承諾會核實相關狀況，並加強教育全體員工。

另據據韓媒MBN報導，在濟州航空墜機事故現場，發現了安全參考手冊的碎片，據悉，該本手冊為QRH（Quick Reference Handbook）是放在飛機駕駛艙內，方便機長和副機長隨時取用的安全手冊，用來應對非正常及緊急情況，以確保人機安全。專家推測，機長從發出求救訊號到墜機的六分鐘內，已經做了各種緊急降落的努力。

濟州航空 南韓

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