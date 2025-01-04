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尹錫悅抗傳喚又拒逮捕 仍有3策略拚活路

編譯茅毅／綜合報導
南韓總統尹錫悅幾乎消失在公眾視野。(路透)
南韓總統尹錫悅幾乎消失在公眾視野。(路透)

南韓國會去年12月14日表決通過尹錫悅彈劾案以來，尹錫悅似乎均待在官邸，足不出戶。由公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團和國防部調查本部合組的聯偵組，去年12月已三度傳喚尹錫悅接受調查，但都未獲回應，對公調處3日持法院拘票到官邸執行，同樣不配合。韓媒分析，在南韓憲法法院審理彈劾案期間，尹錫悅手中有法律等多張牌可打。

法律攻防：稱公調處無權偵辦「內亂罪」

法律攻防上，尹錫悅律師主張由公調處主導的聯偵組無權偵辦內亂罪；對首爾西部地院去年最後一天簽發的拘票，上面載明他涉嫌內亂罪且是「內亂罪魁」，尹方反駁既然公調處無權調查內亂罪，拘票就是侵害尹錫悅身為總統權利，2日已向該地院就公調處執行逮捕與搜查尹錫悅聲請異議，請求法院不予准許執行。

南韓公調處人員與前來支援的警方3日在南韓總統尹錫悅官邸外等待進入。(歐新社)
南韓公調處人員與前來支援的警方3日在南韓總統尹錫悅官邸外等待進入。(歐新社)

群眾路線：用「抗朝保韓」號召保守派支持者

在去年實施的六小時短命戒嚴失敗後，尹錫悅就號召鐵粉及保守派死忠支持者，並升高到「抗朝(北韓)保韓(南韓)」的調子。他1日向官邸外力挺他和執政黨國民力量黨的群眾，發出親筆簽名的聲明，聲稱「韓國正處於危險中，我將為守護各位與國家，跟大家並肩戰鬥到底」。

尹錫悅還在聲明提到，鑒於國內外勢力威脅南韓主權及反國家勢力的動作。他暗指的就是以最大在野黨共同民主黨為主的進步派和北韓。

當時，官邸外約有6000名支持者聚集，當主辦單位向群眾喊道尹錫悅正透過影音分享網站關注並捎來聲明時，現場爆出歡呼聲。此舉被認為旨在藉由民粹方式的煽動性訊息，號召他聲明中的「愛國市民」保護自己。共同民主黨發言人趙承來據此批評尹錫悅至今仍企圖策畫再次叛亂。

截至3日晚間，官邸外還有約8000名支持者守候，他們手持南韓國旗太極旗及美國國旗，自當天一早約7時起已十幾小時。

南韓仁川大學教授李俊翰表示，如同時任美國總統的川普在2020年大選連任失利後，在翌年1月6日華府國會山莊暴動時煽動「川粉」般，尹錫悅也打算如法炮製，挾支持者作為後盾。一位親尹人士也指稱，事實上憲法法院的審判往往受國民輿論影響，若尹錫悅的民調持續上升，裁定彈劾案不成立的可能性存在。

政治角力：執政黨內「親尹派」要角成主流

在執政黨內被歸類為「非親尹派」的前代表(黨魁)韓東勳去年12月16日請辭後，「親韓派」目前群龍無首，該黨國會黨鞭權性東等「親尹派」要角成為主流，權性東3日就要求公調處自制，別試圖強行逮捕仍具總統身分的尹錫悅。

尹錫悅 南韓 彈劾

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