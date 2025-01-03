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搶印花稅提高前購買 英國上月房價逼近歷史新高

編譯魏紹揆／綜合2日電
英國12月房價上漲超過預期。（路透）
英國12月房價上漲超過預期。（路透）

全英房屋抵押貸款協會（NBS）數據顯示，英國上月房價增幅超過預期，並逼近歷史高點，因為購買者急於在印花稅提高前完成交易。

2024年12月房價月增0.7%，高於預期的0.1%，為連續第四個月上漲，平均房價來到26萬9426英鎊（33萬8000美元），僅略低於2022年夏天締造的最高紀錄27萬3751英鎊（34萬3000美元）。房貸核准數也躍至2年多來新高。

上月房價較2023年同期高4.7%，是2022年10月以來的最大年增幅，也高於預測的年增幅3.8%。

NBS首席經濟學家加納（Robert Garner）2日說：「鑒於潛在買家面臨負擔能力挑戰，2024年房貸市場活動和房價表現出乎意料的韌性。」房地產仲介業者Fine & Country高層史蒂文森（Nicky Stevenson）表示，儘管適逢季節性低潮，房價持續違逆預期，一路上揚。

英國財政大臣里夫斯證實，印花稅假期將在2025年3月告終，許多分析師預料到期前將有交易熱潮。首次買房者的課稅門檻，目前為價值42.5萬英鎊（53萬1000美元）的房屋，4月起將調降為30萬英鎊（37萬5000美元）。

房價 貸款 房地產

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