濟州航空遭搜索 執行長禁出境 恐因過失致死重判5年

濟州航空失事飛機殘骸。（路透）

南韓 警方表示，為調查濟州航空 （Jeju Air）波音 737—800客機造成179人罹難的空難事故，2日上午突襲搜索務安國際機場與濟州航空辦事處，濟州航空執行長金二培（Kim E-Bae，音譯）與另一名姓名未透露的員工已遭限制出境。

路透報導，警方認為，在這起恐因職務疏忽致人死傷的空難案件調查行動之中，金二培與另一名員工有可能面臨過失致人於死的罪名，最高可處5年有期徒刑或最高罰鍰2000萬韓元（約1萬3500美元）

空難發生後，南韓與波音人員等美國調查人員在墜機地點仔細搜索以判定事故原因，目前兩個黑盒子都已尋獲並正在進行解碼。

警方在聲明中說，「針對12月29日發生的飛機事故，（警方）自1月2日早上9時起在三個地點展開搜索與扣押行動」，包括務安機場、濟州航空首爾辦事處與一個地區航空辦公室。

全羅南道警方表示，調查小組對濟州航空兩名高層發布出境限制，包括濟州航空執行長金二培。警方聲明還說，「警方計畫在依法且符合原則的情況下，迅速並嚴格地查明這起事故原因與責任歸屬」。

南韓代理總統崔相穆表示，如果調查發現這款機型出現任何問題，必須「立即採取行動」。有關當局先前表示，南韓六家航空公司執飛的同款機型共有101架。

崔相穆說：「由於民眾對同款機型存有嚴重疑慮，國土交通部與有關當局必須對營運維護、教育和訓練進行徹底檢查。如果在檢查期間發現任何問題，請立即採取糾正措施。」

南韓官員1日表示，有關當局已完成座艙語音紀錄器的初步數據提取工作，但飛航資料紀錄器受損，已送美國分析。

韓聯社報導，這架飛機飛抵務安國際機場降落時失事，機腹著地無法迅速有效減速、直撞跑道尾端一堵混凝土墩爆炸起火。常在務安機場起降的多名機師與教練2日表示，他們根本不知機場跑道有這座混凝土墩，空中以肉眼鳥瞰以為就是一堆土，這座機場不僅有鳥擊風險，還有另一隱憂，甚至直言是「最奇怪」設計。這座混凝土墩安裝了引導飛機著陸的「左右定位台」（localizer）天線。

一名在務安機場駕駛飛機起降至少7年的飛行教練兼機師表示：「這些年來，我只在飛機起飛與降落的過程從空中以肉眼看過這座土丘，我理所當然以為是普通土堆，從沒想過是混凝土。」這名機師強調：「機場圖表或其他類似文件並未載明這是一座2公尺高、4公尺厚的混凝土墩，我們從未接獲任何與這座土墩有關的個別通知，其他機師也不知這是什麼東西。」