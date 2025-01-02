不斷更新／檢警與總統特勤在尹錫悅官邸槓上 警衛處長拒絕配合辦案

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令。(歐新社)

美東時間1月2日 20 : 56 更新

南韓 高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日進入總統尹錫悅 官邸準備予以拘提，員警進入官邸後卻遭遇警衛師的特勤阻撓，雙方在對峙後爆發拉扯。聯合參謀本部發表聲明，表示官邸的軍方維安人員歸警衛師管理，原編制是防衛首都司令部下的第55組，現歸總統警衛師管轄，負責官邸與周邊安全。

公調處人員向警衛師處長遞交拘票，希望配合辦案，得到回應是根據相關法令，總統官邸不是可以被搜索的地方，拒絕配合。

尹錫悅的辯護律師尹甲根堅稱，檢方無權對尹錫悅發傳票或拘票，已經違憲且違法，所以沒有配合的義務。

美東時間1月2日 20 : 18 更新

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）今(3)稍早進入總統尹錫悅官邸執行逮捕令，但公調處人員在官邸內與警衛師特勤對峙中，目前尚未成功逮捕尹錫悅。對此，尹錫悅律師也表示，逮捕令是違法的。

韓聯社報導，尹錫悅的律師表示，「執行非法且無效的逮捕令不具合法性。目前憲法法院和法院正針對該逮捕令進行異議程序，我們將對非法執行逮捕令過程中的違法行為，採取法律行動。」

尹錫悅支持者聚集聲援。 (歐新社)

公調處人員目前在尹錫悅官邸內與警衛師特勤對峙，據報導，在官邸內的特勤為南韓陸軍首都防衛司令部的第55警衛師，負責守衛官邸。

報導指出，公調處共派出30人、警方投入50人共同進入官邸，其餘70名警力在官邸外等候。

官邸外約有500名示威抗議者聚集，反對逮捕尹錫悅，警方則部署約45個機動部隊、約2700名警力在現場，以進一步維持周邊秩序。

根據安排，尹錫悅被捕後，會被帶到果川總部接受問話，並拘留在義王市的拘留中心。公調處須在拘捕後的48小時內，決定是否進一步拘留或釋放尹錫悅。

憲法法院預計當地時間下午2點召開第二次言詞辯論準備庭，雙方律師都將出席陳述意見。