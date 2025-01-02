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馬克宏罕見懺悔：法提前大選 帶來更多政治不穩定

編譯中心／綜合1日電
法國總統馬克宏去年12月31日在法國巴黎愛麗榭宮，向全國人民發表新年談話。（路透）
法國總統馬克宏去年12月31日在法國巴黎愛麗榭宮，向全國人民發表新年談話。（路透）

法國總統馬克宏12月31日在新年慶典前的電視演說中坦承，他在6月提前舉行國會選舉的決定，給這個國家帶來更多的政治不穩定，這是一個罕見的懺悔時刻。馬克宏的演說暗示民眾今年要以公投替國家「決定多項關鍵議題」，以打破政治僵局。

央廣報導，馬克宏表示，清醒的思緒和謙遜迫使他認知到，在這個階段，這項決定帶來更多不穩定而非和平，他完全坦承這一點。

這場演說為馬克宏騷亂的2024年劃下句點。他在年中時宣布提前大選震驚全國，但這場豪賭事與願違，選民們選出一個懸峙國會(hung parliament)，極右派議員取得大幅進展，削弱馬克宏的權力。

馬克宏指出，解散國會造成國會內部更多分裂，而不是為法國人民帶來解決方案。這是他在國會選舉之後的最明確認錯。

馬克宏曾為他在歐洲選舉失利後決定提前大選提出理由，表示這是因為需要「釐清」政治局勢。

但這場選舉讓他在國會失去了可行的多數優勢，並花了兩個月來任命一個少數政府，而這個政府最終仍在12月垮台，這是法國自1962年以來首見。

法國因此未能在年底的最後期限通過2025年預算，而且馬克宏被迫在12月任命他在這一年的第四位總理、中間派的政治老將白胡（Francois Bayrou）。

路透形容，這是馬克宏自選舉以來最明確的自責之詞。馬克宏又暗示他可能要求選民在未來一年再次投票，「我還會請你們就一些關鍵議題作出決定，你們各人都將發揮作用」，「我們必須為我們的經濟、民主、安全和子孫後代作出選擇」。評論認為，馬克宏此話可能暗示今年舉行公投。法國憲法賦予總統發起全民公投權力。

另據港報報導，隨著美國總統當選人川普將上任，馬克宏也提到法國2025年的外交挑戰，強調「歐洲不能再把自身的安全和國防委託給其他強國」，他再次呼籲歐洲增加國防開支，又敦促歐洲「簡化規則」，以鼓勵企業增加投資。

馬克宏 公投 投票

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