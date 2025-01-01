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整形失敗整成貓臉 瑞士84歲富婆魏登斯坦過世

中央社／巴黎1日綜合外電報導
瑞士社交名媛魏登斯坦於2024年12月31日在睡夢中安詳過世。（取材自Instagram）
瑞士社交名媛魏登斯坦於2024年12月31日在睡夢中安詳過世。（取材自Instagram）

瑞士社交名媛魏登斯坦（Jocelyne Wildenstein）的男友今天表示，魏登斯坦已經逝世。她生前是網路紅人，因為整形失敗，臉看起來像貓，被八卦媒體稱為「貓女」，但她否認自己整形。

法新社報導，魏登斯坦的男友克雷恩（Lloyd Klein）發表英文聲明指出，魏登斯坦於2024年12月31日在睡夢中安詳過世，醫生趕到後的初步報告顯示，她心臟衰竭。

據報導，魏登斯坦是整形愛好者，在社群媒體Instagram上有逾100萬名粉絲，她因整形失敗，眼睛形狀像貓，被八卦小報稱為「貓女」（catwoman）。法新社報導她是79歲，其它媒體則稱她是84歲。

魏登斯坦出生於瑞士，在嫁給藝術品經銷商亞歷．魏登斯坦（Alec Wildenstein）後，她成為了紐約社交名媛，並且育有兩名孩子。她在1990年代末與他離婚後仍冠夫姓。

根據美國有線電視新聞網（CNN），依照離婚同意書，魏登斯坦的前夫被法院勒令向她支付25億美元，並在接下來13年每年支付1億美元，之後他於2008年過世。

據報導，魏登斯坦在結婚約一年後，開始接受大量整形手術，但她否認自己為了留住前夫而開始整容手術的傳言。

去年秋天，魏登斯坦曾告訴法國C8電視頻道：「我從未想要改變我的臉。」但她承認自己可能希望嘴唇厚一點。

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