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金正恩攜女視察旅遊區 金主愛暴風「抽高」趕上老爸

編譯周辰陽／綜合31日電
在這張北韓朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩和女兒金主愛29日參觀元山市新建的葛麻海岸旅遊區。（路透）
在這張北韓朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩和女兒金主愛29日參觀元山市新建的葛麻海岸旅遊區。（路透）

北韓朝中社12月31日報導，國家領導人金正恩29日親赴投入10年心血打造的江原道元山市葛麻海岸旅遊區，視察已經竣工的多個飯店和服務設施。從官方發布的照片可見，金正恩的女兒金主愛也陪同前往，父女身高目視已相差無幾。

根據朝中社轉述，在北韓勞動黨中央的領導下，「葛麻半島的明沙十里已建起了許多飯店、旅館、海水浴服務設施、豐富多彩的體育娛樂服務設施、商業及餐飲業服務設施等各種服務網點，呈現出一派美麗景觀」。金正恩視察時非常滿意地指出，「葛麻海岸旅遊區越看越美麗，蔚為大觀，主要服務設施建設水準很高，也能承辦國家重要外事活動和政治文化活動」。

金正恩還表示，「北韓旅遊資源豐富多樣，旅遊業發展必不可少的穩定的政治、優越的制度和物質經濟條件一應俱全，要積極運用如此有利的條件和環境發展旅遊業」。

根據南韓每日經濟新聞報導，金正恩此次帶著女兒金主愛一同訪問了自己的出生地元山，也是金主愛10月31日參觀「火星炮-19」型（Hwasongpo-19）洲際彈道飛彈試射後，2個月來第一次公開現身。從官媒照片來看，明顯長高的金主愛跟金正恩手牽手並肩而行，也可見到她挽著父親的手臂一起在沙灘上散步，感情顯然十分親密。

儘管北韓官媒發布的一系列照片可見金主愛陪同金正恩視察，也可見到父女倆坐著聆聽屬下講解，但朝中社發布的新聞對金主愛隻字未提，似乎沒有特別著墨。

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