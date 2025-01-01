南韓朝野協議國政 代理總統否決內亂、金建希2獨檢法

南韓政局持續混亂，2024年12月29日更發生濟州航空重大空難事故，代理總統崔相穆宣布為期一周的哀悼期，國內政黨也暫擱政爭，表示哀悼。（歐新社）

南韓 近幾周政局陷入一團混亂，2024年12月29日又發生濟州航空重大空難事故，朝野12月31日就成立旨在討論民生懸案的「國會政府協議體」達成協議；但另一方面，代理總統崔相穆卻就涉及尹錫悅 總統夫婦的2項獨立檢察官法議案行使否決權。

彭博資訊報導，濟州航空一架客機降落時撞上機場圍牆後爆炸起火，造成179死，是全球六年來最慘空難。南韓會議長禹元植12月31日召開少見的跨黨派會議。會中，執政黨國民力量黨臨時領導人權寧世對最大在野黨「共同民主黨 」黨魁李在明和禹元植承諾，執政黨將在國會致力推動對空難事故的因應措施。三人異口同聲表示，有必要透過收拾殘局的合作和國政協議體等恢復政治。國政協議體將充當平台，供國會和政府共同討論民生懸案，未來國會議長和各黨代表、崔相穆都將參與。

禹元植敦促政治人物聚焦本分，將司法議題交付法庭處理。李在明則表示，盼與執政黨攜手緩解對南韓經濟和市場施壓的政治不確定性。

另據路透報導，崔相穆12月31日在新年致詞中，呼籲國家和諧與團結，並請求民眾信任政府。崔相穆在新年致詞書面聲明中表示，「大韓民國面臨空前嚴峻情勢」，包括全球貿易、外交和安全，以及國內政治不確定性等變化。他強調：「政府將盡最大努力穩定國防、外交、經濟和社會等各領域的國家事務，確保民眾可以感到安心。」

韓聯社則指出，崔相穆主持的國務會議批准一項動議，要求南南韓會對事涉尹錫悅戒嚴風波的「內亂獨檢法」，以及尹錫悅夫人金建希所涉弊案相關的「金建希獨檢法」進行再議，等同否決這兩項法案。

這兩項獨檢法將被退回國會。共同民主黨對此表示遺憾，表示將盡快安排重新表決。該法要獲得通過，需現任議員過半出席且出席議員三分之二以上贊成，否則該法案將自動作廢。

前述兩項法案12月12日在共同民主黨主導下獲國會通過；內亂獨檢法案要求獨立檢察官調查尹錫悅戒嚴事件疑點，金建希獨檢法案則要求獨立檢察官調查金涉及的操縱股價案等。

國民力量黨黨鞭權性東受訪表示，兩項獨檢法「違憲因素很濃厚」。特別是針對第一夫人金建希的獨檢法，他稱「這是要調查政府和執政黨全體、尹錫悅政府上台後的一切，因此調查範圍過於廣泛和不合理，這是在野黨推薦的人事、在野黨的特檢。」