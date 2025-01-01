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南韓墜機 乘客最後6分鐘傳簡訊：有鳥卡在機翼

編譯中心／綜合31日電

南韓濟州航空班機12月29日墜毀釀179死2傷，成為南韓境內傷亡最慘空難。此外，首爾陽川區木洞一處市場在12月31日下午4時18分發生車禍，一名70多歲男性駕駛駕車衝入市場，初步調查無人死亡，至少13人受傷，其中4人重傷

據媒體報導，濟州航空空難前最後6分鐘，班機似曾低空飛越機場請塔台確認起落架狀況，而有乘客在最後簡訊裡提及有鳥卡在機翼上。

濟州航空這架搭載181人的波音737-800班機當時在南韓西南部務安機場降落時，起落架未放出，機腹觸地高速滑行後撞上跑道尾端的水泥結構體爆炸。飛機迫降時何以沒放起落架、是否遭鳥擊，成為調查重點。

班機是12月29日清晨從曼谷飛往務安，南南韓土交通部表示，當地時間早上8時57分班機準備下降時，務安機場塔台提醒可能有鳥擊。

航空追蹤網站Flightradar 24對航班位置數據分析，機師似乎在飛機初次進場時採低空通場，這是機組人員遇到起落架問題時所採方式，以便地面航管人員目視確認起落架有否放出。但機師於8時59分時發出求救信號，班機調轉180度準備從另一個方向進場，當時乘客已能向親友發送簡訊。有人在9時整向家人傳訊稱「有鳥卡在機翼」，還有人寫道「我該寫遺書嗎」。

務安機場塔台在9時01分時騰出跑道供班機第二次降落，這回改從北側進場，但班機起落架未開，在跑道中段觸地，機腹著地高速滑行後撞上障礙物爆炸。

●意外頻傳 首爾市場汽車撞人13傷

另據南韓「每日經濟新聞」報導，首爾陽川區木洞一處市場生車禍事件，為一輛現代雅科仕轎車在市場後門發生衝撞，警方和消防部門仍在處理現場，並統計人員傷亡情況，至少13人受傷，其中4人重傷。肇事司機為一名70多歲男子，警方初步調查後表示並無酒駕情況，車禍發生原因與詳細經過仍待後續調查。

南韓近日屢屢發生意外令民眾不安，恐衝擊旅遊業。濟州航空空難發生後，機票被大量退訂。濟州航空表示，從2024年12月29日午夜到2024年12月30日下午1時，退訂的機票數量達到6.8萬張。其中，退訂的國內航班機票約3.3萬張，國際航空機票約3.4萬張。航空業人士表示，廉航形象恐因本次空難受損，業內人士也擔心空難恐衝擊南韓旅遊業。

南韓 濟州航空 機票

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