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石破茂最快2月訪美見川普 將適當討論雙邊議題

編譯中心／綜合31日電

美國候任總統川普預定1月20日就職，「日經亞洲」報導，日本首相石破茂準備最快2月訪問華府與川普會晤。

日經亞洲12月31日報導，日本政府已表達有意於2月或更晚時間會見川普，正在跟川普陣營協調。

日本國會預計2月審議新年度總預算案。部分人士提議，讓石破茂在某個周末或日本連假期間訪問美國。

即將二度入主白宮的川普12月15日會見已故日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，之後川普於記者會說道，如果日方願意，他可以在就職典禮之前會晤石破茂。

關於就職典禮之前兩人會晤，日本政府內部意見呈現分歧。部分人士認為，石破茂與川普提早會面對於建立個人信任至關重要，其他人則覺得，在川普上任前跟他會面難以取得成果。

石破茂近日接受日本電視節目訪問說，雙方正私下「協調行程」。他說：「川普正式就任後，適當討論雙邊議題才有意義。我不認為儘早這麼做會比較好。」

日本擔憂，美國會對日本輸美產品課徵高額關稅，或讓日方承擔更多駐日美軍相關費用。

日方原本考慮讓石破茂去年11月出訪南美洲期間在美國停留，但川普的政權交接團隊當時告訴東京當局，因為美國國內法律，候任總統原則上不會在就職前會晤外國領導人。不過，川普11月曾在佛州海湖莊園會見阿根廷總統米雷伊、加拿大總理杜魯多等人。

川普 日本 石破茂

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