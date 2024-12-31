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印尼「完美老公」涉貪被判刑6年半 總統：應求刑50年

中央社雅加達31日專電
印尼商業大亨哈維(右)與妻子、知名女星珊卓杜伊(左)常在社群媒體分享令人稱羨的奢華生活。(Instagram@sandradewi88)
印尼商業大亨哈維(右)與妻子、知名女星珊卓杜伊(左)常在社群媒體分享令人稱羨的奢華生活。(Instagram@sandradewi88)

印尼網友稱為「完美老公」的商業大亨哈維，因涉鉅額錫礦貪污案遭判處6.5年徒刑。總統普拉伯沃對此表示，貪污犯導致國家損失鉅款，認為哈維刑期過短，要求檢察官提出上訴，求刑50年。

印尼商業大亨哈維（Harvey Moeis）與妻子、知名女星珊卓杜伊（Sandra Dewi）常在社群媒體分享令人稱羨的奢華生活，例如坐擁豪宅、高級房車及搭私人飛機等照片，哈維因此被印尼網友稱為「完美老公」。

今年4月，哈維因涉及鉅額錫礦貪污案，被以嫌犯身分戴上手銬羈押。雅加達貪污法院23日以貪污和洗錢罪判處哈維6.5年徒刑，並得歸還2100億印尼盾（約1300萬美元），否則其資產可能會被沒收。該判決比檢察官求刑的12年還低。

總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨(30)天對該判決發表評論，呼籲印尼法官別對貪污犯輕判，並指哈維應被判處更長的徒刑。

羅盤報（Kompas）今(31)天報導，普拉伯沃認為，貪污犯應在監獄待上幾十年，特別是若他們的罪行造成國家損失數百兆印尼盾。

他說：「拜託你了，如果是明顯的違法行為，造成數百兆的損失。法官們，刑期不要判太輕，（否則）以後人們會說普拉伯沃不懂法律。」

普拉伯沃說：「我們的人民並不愚蠢，他們很聰明」，意指民眾十分了解該貪污案件及判決。他指出，大眾很清楚，讓國家損失鉅額的哈維卻只被判幾年監禁。

普拉伯沃諷刺說道，「搶劫了幾兆，未來卻可能在監獄裡擁有冷氣、冰箱或電視吧」。

他希望檢察總長提出上訴，並強調，應判處哈維50年有期徒刑。

這起印尼史上最大的貪污案之一，牽涉金額高達300兆印尼盾（約186億美元），備受社會矚目。檢察總長辦公室已對哈維的輕判提出上訴。

印尼 監獄 社群媒體

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