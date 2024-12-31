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被空難嚇壞 濟州航空1天6.8萬人退票 韓檢查同型飛機

編譯中心／綜合30日電
南韓濟州航空一架波音737-800型客機失事，造成179人罹難。（歐新社）
南韓濟州航空一架波音737-800型客機失事，造成179人罹難。（歐新社）

南韓濟州航空一架波音737-800型客機29日發生空難後，濟州航空公告免費退票，不扣任何手續費，並調整取消航班時間，消息一出一天內出現退票潮，國內外多達6萬8000人退票。另外，南韓政府已下令「全面檢查」全國的航空公司所有同機型飛機。

綜合韓媒報導，濟州航空公告，凡12月29日之前購票的旅客，可以透過原購買平台管道提出申請退費退票。濟州航空公布，從29日到30日下午1時，國內航班機票取消數量約3萬3000張，國際航班機票取消數量約3萬4000張。發言人表示，取消航班的數量比平時要多，但新的資金流入也得以維持。

韓聯社報導，29日發生179人死亡空難的濟州航空班機為廉航和地方旅行社合作的包機，事故前48小時內這架客機共執飛達13次，引發業界內外人士對這類包機產品的質疑。

韓國航空業及旅遊業消息人士30日表示，這架班機的乘客大多是光州市一家中小型旅行社所推出的聖誕節旅行團與包機機票客戶，由於南韓地方機場沒有定期航線，旅行社產品多採用廉航包機模式，也就是航班只限旅行社招攬的客戶搭乘，並根據航空公司的需求專程安排。

南韓業界內外人士指出，航空公司和旅行社為了抓住年終旅遊旺季商機，可能強行安排包機。據悉失事的濟州航空飛機在意外前48小時內，共已執飛達13次；且今年第3季，濟州航空每架客機平均每月飛行時數為418小時，在南韓6家航空公司中最多。

針對南韓旅行社業者是否在年底旺季過度攬客，根據一名業界人士說法，包機旅行社無法干涉航空公司營運，只能代銷分配到的機位。濟州航空也已表明立場，指這起空難並非維修保養不到位造成。

一名不願透露姓名的旅行社老闆透露，截至30日上午，已有約500人取消旅行團，團體旅遊預約人數較平日大幅下降50％。不少南韓旅行業人員擔心，隨著事故影響擴大，取消行程的人數可能持續增加，尤其是自由行旅客，許多人正在考慮更換航空公司或取消機票。

另外，南韓國土交通部表示，據悉南韓境內有101架波音737-800客機正在營運，將對這些飛機進行特別檢查。波音737-800多為南韓廉航使用，其中以濟州航空擁有39架居冠，其次是德威航空27架、真航空19架、易斯達航空10架、仁川航空四架、大韓航空兩架。

29日在南韓發生179人死亡空難的濟州航空班機為廉航和地方旅行社合作的包機，事故...
29日在南韓發生179人死亡空難的濟州航空班機為廉航和地方旅行社合作的包機，事故前48小時內這架客機共執飛達13次，引發業界內外人士對這類包機產品的質疑。（路透）

南韓 濟州航空 機票

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