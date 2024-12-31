尹錫悅3度拒應訊 南韓首例針對現任總統 法院批准逮捕

南韓戒嚴聯合偵查組30日向法院聲請對總統尹錫悅簽發拘票；圖為尹錫悅於12月14日在首爾總統官邸發表講話。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅 因涉叛亂罪而遭停職，至今已三度拒絕接受高級公職人員犯罪調查處傳喚，南韓戒嚴 聯合偵查組（聯偵組）30日向法院申請逮捕令，南韓法院於31日正式批准，是南韓現任總統首例。

據央視新聞報導，記者31日獲悉，韓國法院當天以涉嫌內亂為由，批准了對尹錫悅的逮捕令。據悉，這是韓國憲政史上首次針對現任總統發布逮捕令。逮捕令有效期為自簽發之日起的7天；具體何時執行、總統警衛部門會否採取配合態度，目前尚不清楚。

據報導，由韓國高級公職人員犯罪調查處、警方和國防部調查本部組成的「共同調查本部」，30日向首爾西部地方法院提請拘留總統尹錫悅。

韓國高級公職人員犯罪調查處先後三次以涉嫌「內亂頭目」和「濫用職權妨礙權利行使」為由向尹錫悅發出傳喚調查要求書，但尹錫悅都沒有予以回應。根據韓國《刑事訴訟法》，如果嫌疑人沒有正當理由拒絕接受調查要求，或有可能不接受調查要求，調查機關可以向法院申請拘捕令，對相關人員展開強制調查。

尹錫悅的委任律師尹甲根（音譯）則主張，反腐機構無權調查叛亂罪，稱逮捕令「不正當」。

尹甲根強調，尹錫悅12月三次未回應公調處的傳喚皆有「正當理由」，絕非抗傳。由於各個調查機關本月在短期內不斷傳他，又未先溝通協調對現任總統的人身安全或警衛等問題，因此恕難回應這些機關的傳喚。

韓媒報導稱，尹錫悅三度抗傳後，聯偵組聲請拘票，這使執政黨國民力量黨陷入尷尬，因為該黨一直批評官司纏身的最大在野黨共同民主黨代表（黨魁）李在明拖延訴訟。對聯偵組聲請拘票，國民力量黨國會發言人朴琇民30日只說「（本黨）沒有立場」。該黨一位國會幹部坦言，「我們還能說什麼？只能靜觀（尹案的調查與審判）其變」。

考量到國民力量黨及保守派的政治前景，黨內甚至浮現希望尹錫悅能做出決斷的氣氛。

現為律師的該黨前國會議員李相珉30日直言尹錫悅不應再迴避調查或拖時間，並希望尹錫悅能像他自己說的那樣堂堂正正地接受調查和彈劾案的審判。一位匿名的該黨國會議員也表明，「尹總統既然強調法律面前人人平等，那他不是應該最守法嗎？ 」

另外，南韓代總統、副總理兼企劃財政部長官崔相穆才接任三天，調查「12月3日戒嚴」事件的南韓警方30日宣布，將對崔相穆進行立案調查。