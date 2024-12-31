阿富汗神學士擔心發生1件事 下令女性活動區封窗

神學士最高領導人發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並認為應封堵現有的窗戶。（歐新社）

阿富汗神學士 （Taliban，另譯塔利班）最高領導人日前發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並表示應該封堵現有的窗戶。

中央社引述法新社報導，根據神學士政府發言人28日晚間發表的聲明，新建住宅不得設置可以看見「庭院、廚房、鄰居水井和其他女性常用區域」的窗戶。

政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體 平台X發布的法令稱：「看到女性在廚房、庭院工作或從井裡打水可能導致不雅行為」。

市政當局和其他相關部門必須對建築工地進行監控，以確保無法看到鄰居家中。

法令規定，如果存在此類窗戶，將鼓勵屋主建造一堵牆或遮擋視線，「以避免對鄰居造成滋擾」。

自神學士2021年8月重新掌權以來，女性逐漸消失在公共場所，促使聯合國譴責神學士政府建立的「性別種族隔離」。

神學士當局已禁止女童和婦女接受中高等教育、限制就業並阻止她們進入公園和其他公共場所。

在神學士政府極度嚴格執行伊斯蘭法的情況下，最近的一項法律甚至禁止婦女在公共場合唱歌或朗誦詩文，並鼓勵女性在住家以外的地方噤聲並「遮蓋」自己的身體。

一些地方廣播和電視台也停止播放女聲。

神學士政府聲稱伊斯蘭教法「保障」阿富汗男女的權利。

此外，阿富汗神學士當局表示，將關閉所有僱用阿富汗女性的國內外非政府組織（NGO）。兩年前，神學士曾下令NGO停止雇用阿富汗女性，並指控在NGO工作的女性未適當穿戴伊斯蘭頭巾。

美聯社報導，阿富汗經濟部日前在社群媒體X發布一封信函警告，不遵守最新命令的非政府組織將失去在阿富汗營運的許可證。

根據這封信函，阿富汗政府再次下令未受神學士管控的機構停止所有女性雇員的工作。