我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

阿富汗神學士擔心發生1件事 下令女性活動區封窗

編譯中心／綜合30日電
神學士最高領導人發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並認為應封堵現有的窗戶。（歐新社）
神學士最高領導人發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並認為應封堵現有的窗戶。（歐新社）

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）最高領導人日前發布命令，禁止住宅建築設置能夠看見女性活動區域的窗戶，並表示應該封堵現有的窗戶。

中央社引述法新社報導，根據神學士政府發言人28日晚間發表的聲明，新建住宅不得設置可以看見「庭院、廚房、鄰居水井和其他女性常用區域」的窗戶。

政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體平台X發布的法令稱：「看到女性在廚房、庭院工作或從井裡打水可能導致不雅行為」。

市政當局和其他相關部門必須對建築工地進行監控，以確保無法看到鄰居家中。

法令規定，如果存在此類窗戶，將鼓勵屋主建造一堵牆或遮擋視線，「以避免對鄰居造成滋擾」。

自神學士2021年8月重新掌權以來，女性逐漸消失在公共場所，促使聯合國譴責神學士政府建立的「性別種族隔離」。

神學士當局已禁止女童和婦女接受中高等教育、限制就業並阻止她們進入公園和其他公共場所。

在神學士政府極度嚴格執行伊斯蘭法的情況下，最近的一項法律甚至禁止婦女在公共場合唱歌或朗誦詩文，並鼓勵女性在住家以外的地方噤聲並「遮蓋」自己的身體。

一些地方廣播和電視台也停止播放女聲。

神學士政府聲稱伊斯蘭教法「保障」阿富汗男女的權利。

此外，阿富汗神學士當局表示，將關閉所有僱用阿富汗女性的國內外非政府組織（NGO）。兩年前，神學士曾下令NGO停止雇用阿富汗女性，並指控在NGO工作的女性未適當穿戴伊斯蘭頭巾。

美聯社報導，阿富汗經濟部日前在社群媒體X發布一封信函警告，不遵守最新命令的非政府組織將失去在阿富汗營運的許可證。

根據這封信函，阿富汗政府再次下令未受神學士管控的機構停止所有女性雇員的工作。

神學士 阿富汗 社群媒體

上一則

保存最完整小長毛象 冰封5萬年俄出土 這部位最完好

下一則

歐盟首例 比利時2025年起禁一次性電子菸

延伸閱讀

阿富汗變天3年多 沙烏地駐喀布爾大使館復館

阿富汗變天3年多 沙烏地駐喀布爾大使館復館
敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？
川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升

川普清算阿富汗撤軍爛帳 共和黨參議員擋下指揮官晉升
阿富汗北部槍擊釀10死 伊斯蘭國分支宣稱犯案

阿富汗北部槍擊釀10死 伊斯蘭國分支宣稱犯案

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。（取材自@wikitree在X的照片）

南韓客機失事已28死 機身斷兩截引爆大火 罹難數恐增加

2024-12-28 20:58
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告