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消防員曝光濟州航空失事現場慘況 遺體破碎「拚不了」強忍悲痛挖屍

編譯盧思綸／即時報導
消防人員30日持續在濟州航空客機失事現場搜索。（歐新社）
消防人員30日持續在濟州航空客機失事現場搜索。（歐新社）

南韓濟州航空29日發生重大空難，負責處理失事現場的的消防人員透露「場面慘烈、可怕至極」。

韓國日報在29日、30日連續訪問多位消防員，他們一致描述現場「太殘酷了」。尤其飛機墜毀爆炸，屍體嚴重受損。

曾參與2014年世越號打撈的一名資深消防員，難掩心痛表示，時隔10年再遭遇「慘烈場面」。他說，「我無話可說，只能說太可怕了，屍體無法透過臉部和發現地點來辨別，只能透過名單，一一比對指紋確認身分」。

這位消防員也說，還有許多罹難者沒有指紋了，只能用利用DNA比對找出身分。

釜山地方航空管理局局長李振哲（音譯）30日凌晨在機場進行簡報表示，「幾乎沒有完整的屍體，許多肢體軀幹遭到破壞，很難拼在一起」。

報導指出，事故發生後，當地約500名消防人員立刻出動現場，耗費10小時尋找生還者和挖掘罹難者。

上述消防員說：「我不能好好休息，不能好好吃飯，目睹那個場面，我絕對做不到。」

另一位消防員聲音沙啞地說：「那場面真是毀滅性的，飛機殘骸和燃料都噴灑一地。」

罹難者中有很多當地人，而部署現場的消防部門很多也是全羅南道木浦人，其中不乏消防員認識的熟人或鄰居，這些隊員都很痛苦，一邊負責工作，一邊承受失去友人的痛苦。

濟州航空客機29日降落時失事，機身著陸後失控衝撞外牆爆炸，艙內座椅彈飛，散落在外...
濟州航空客機29日降落時失事，機身著陸後失控衝撞外牆爆炸，艙內座椅彈飛，散落在外。法新社

濟州航空 南韓 DNA

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