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濟州航空罹難泰女行前給孝親費 老父：沒想到要用來為她辦葬禮

記者雷光涵／即時報導
南韓濟州航空波音737-800在29日發生重大事故，造成179名旅客及機組員身亡。圖為在務安機場等待認屍的家屬。(歐新社)
南韓濟州航空波音737-800在29日發生重大事故，造成179名旅客及機組員身亡。圖為在務安機場等待認屍的家屬。(歐新社)

南韓濟州航空的嚴重事故造成179人死亡，機上兩名外籍旅客都來自泰國。一位泰籍罹難者父親接受泰國媒體採訪時，難過地說，女兒出發前交給他1萬泰銖（約294.64美元），戲稱未來幫她辦火葬用，沒想到一語成讖。

日本每日新聞引用泰媒報導，罹難者之一是來自泰國東北部烏隆他尼府的45歲女性。她的父親悲嘆，「女兒最後給我的那筆錢，竟然要用來舉辦她的葬禮」。這名女性叫瓊拉克。

77歲的父親表示，事故發生後，他接到在海外工作的其他孩子通知，告訴她么女搭上失事航班。他說：「這種事以前只在新聞中聽說過。這打擊太大，眼淚都哭乾了。」

瓊拉克在南韓工作約7年，一年只回泰國一次。這次她在12月初與韓籍丈夫一同返鄉，丈夫提前幾天返韓，她則在29日搭上死亡航班。出發前，瓊拉克將1萬泰銖交給父親，說：「未來可以用來替我火葬。」父親含淚表示：「沒想到真的要用這筆錢為女兒舉辦葬禮。我只希望能將她的遺體帶回泰國，最後再見她一面。」

泰國媒體報導，另一名泰籍旅者是一名22歲的大學生，住在曼谷。當時，他正準備前往南韓探望在那裡工作的母親。

泰國 南韓 濟州航空

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