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南韓空難同機型 荷航液壓系統故障 失控偏離跑道

編譯中心／綜合29日電
荷蘭皇家航空一架波音737-800降落在德國柏林的泰格爾機場，攝於2017年11月。（路透）
荷蘭皇家航空一架波音737-800降落在德國柏林的泰格爾機場，攝於2017年11月。（路透）

南韓濟州航空波音737-800客機29日發生空難，荷蘭皇家航空一架波音同機型班機稍早也迫降機場並衝出跑道；加拿大航空則發生飛機降落後部分機身起火的事故。

據航空新聞網站Aviation A2Z報導，荷蘭皇家航空編號KL1204客機原定從挪威首都奧斯陸飛往荷蘭首都阿姆斯特丹，但起飛不久後因液壓系統故障，28日晚間緊急降落托普桑迪福約德機場（Torp Sandefjord Airport），但其後失控偏離跑道，滑進滑行道旁的草坪。

初步消息說機上含乘客和機組員約有182人。Aviation A2Z引述Planespotters.net的資料指出，該機註冊編號為PH-BXM，機齡24.2年。波音737-800為商用航空常用的窄體機；就這起事件，該機起初從奧斯陸機場起飛後改道，以及後續偏離跑道的事發原由，都還在調查當中。

另外，加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，一架從加國聖約翰（St. John's）起飛的航班當地時間28日晚降落哈利法克斯史坦費德國際機場（Halifax Stanfield International Airport）時起落架故障，導致飛機在跑道上打滑、機身部分起火，機場也因此短暫關閉。當地警方人員表示，有人員受輕傷。

根據哈利法克斯史坦費德國際機場發布的聲明，事故班機是加拿大航空（Air Canada）2259號航班。加拿大航空公司發言人菲茨帕特里克說，這架客機在著陸時發生「疑似起落架故障」，無法到達航站樓。機組人員和機上73名乘客隨後乘大巴車撤離。

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